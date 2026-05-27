Mai 2026 s’annonce comme le quatrième plus chaud jamais mesuré en Suisse. Entre chaleur précoce et déficit de pluie, le printemps pourrait aussi figurer parmi les plus secs depuis 1901.

La Suisse fait face à son quatrième mois de mai le plus chaud

La Suisse fait face à son quatrième mois de mai le plus chaud

ATS Agence télégraphique suisse

De tous les mois de mai depuis 1864, celui qui se termine dimanche aura été le quatrième le plus chaud en Suisse, avec 1,8 degré de plus que la moyenne. Mai 2026 aura aussi été historiquement sec, selon MétéoSuisse.

La température quotidienne moyenne à l'échelle nationale s'est élevée à 10,7 degrés jusqu'à présent en mai cette année, a indiqué mercredi MétéoSuisse dans son bulletin. La période pluvieuse du début du mois n'a en outre pas suffi à compenser l'important déficit pluviométrique que subit la Suisse depuis mars.

Printemps extrêmement sec

Dans certaines régions, il est tombé à peine 40% des précipitations moyennes en mai. Sauf énorme surprise d'ici vendredi, ce printemps devrait ainsi être l'un des plus secs depuis le début des mesures en 1901. Au niveau national, les précipitations n'ont atteint que 56% des valeurs moyennes, soit un déficit de près de 150 millimètres.

La situation actuelle n'est pas sans rappeler celle des années de sécheresse historiques de 1944 et 1976. Aujourd'hui, les Grisons et l'Engadine sont particulièrement touchés. On y a enregistré moins de la moitié des précipitations habituelles. La Confédération a du reste émis une alerte de niveau 2, valable à l'heure actuelle pour les Alpes et la partie orientale du Plateau, ce qui équivaut à une situation de sécheresse légère et aucune amélioration n'est à prévoir à court terme.

Vague de chaleur précoce

La Suisse a même déjà connu ses premières journées de canicule depuis le week-end de Pentecôte, ce qui est exceptionnellement précoce pour la saison, a fortiori durant plusieurs jours consécutifs. Le mercure a affiché des valeurs supérieures à 30 degrés au Tessin et en plusieurs endroits au Nord des Alpes, allant jusqu'à frôler les 34 degrés mardi en Valais (33,9 à Sion). Une valeur dépassée une seule fois en mai dans l'histoire.

La haute montagne n'échappe pas à la tendance. Il fallait ainsi monter jusqu'à 4328 mètres pour trouver l'isotherme de 0 degré le lundi de Pentecôte. Cela place ce jour-là au troisième rang des limites du zéro degré les plus élevées enregistrées en mai. Avec le changement climatique, la chaleur survient toujours plus tôt, dure de plus en plus longtemps, à des altitudes toujours plus élevées et avec une intensité croissante, souligne l'Office fédéral de météorologie et de climatologie dans son bulletin.