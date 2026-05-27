DE
FR

En plus de 160 ans
La Suisse fait face à son quatrième mois de mai le plus chaud

Mai 2026 s’annonce comme le quatrième plus chaud jamais mesuré en Suisse. Entre chaleur précoce et déficit de pluie, le printemps pourrait aussi figurer parmi les plus secs depuis 1901.
Publié: 17:36 heures
De tous les mois de mai depuis 1864, celui qui se termine dimanche aura été le quatrième le plus chaud en Suisse.
Photo: Keystone
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

De tous les mois de mai depuis 1864, celui qui se termine dimanche aura été le quatrième le plus chaud en Suisse, avec 1,8 degré de plus que la moyenne. Mai 2026 aura aussi été historiquement sec, selon MétéoSuisse.

La température quotidienne moyenne à l'échelle nationale s'est élevée à 10,7 degrés jusqu'à présent en mai cette année, a indiqué mercredi MétéoSuisse dans son bulletin. La période pluvieuse du début du mois n'a en outre pas suffi à compenser l'important déficit pluviométrique que subit la Suisse depuis mars.

Printemps extrêmement sec

Dans certaines régions, il est tombé à peine 40% des précipitations moyennes en mai. Sauf énorme surprise d'ici vendredi, ce printemps devrait ainsi être l'un des plus secs depuis le début des mesures en 1901. Au niveau national, les précipitations n'ont atteint que 56% des valeurs moyennes, soit un déficit de près de 150 millimètres.

A lire aussi
La vague de chaleur menace les cultures et les animaux
Les chercheurs inquiets
La vague de chaleur menace les cultures et les animaux
Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?
Vague de chaleur étouffante
Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?

La situation actuelle n'est pas sans rappeler celle des années de sécheresse historiques de 1944 et 1976. Aujourd'hui, les Grisons et l'Engadine sont particulièrement touchés. On y a enregistré moins de la moitié des précipitations habituelles. La Confédération a du reste émis une alerte de niveau 2, valable à l'heure actuelle pour les Alpes et la partie orientale du Plateau, ce qui équivaut à une situation de sécheresse légère et aucune amélioration n'est à prévoir à court terme.

Vague de chaleur précoce

La Suisse a même déjà connu ses premières journées de canicule depuis le week-end de Pentecôte, ce qui est exceptionnellement précoce pour la saison, a fortiori durant plusieurs jours consécutifs. Le mercure a affiché des valeurs supérieures à 30 degrés au Tessin et en plusieurs endroits au Nord des Alpes, allant jusqu'à frôler les 34 degrés mardi en Valais (33,9 à Sion). Une valeur dépassée une seule fois en mai dans l'histoire.

La haute montagne n'échappe pas à la tendance. Il fallait ainsi monter jusqu'à 4328 mètres pour trouver l'isotherme de 0 degré le lundi de Pentecôte. Cela place ce jour-là au troisième rang des limites du zéro degré les plus élevées enregistrées en mai. Avec le changement climatique, la chaleur survient toujours plus tôt, dure de plus en plus longtemps, à des altitudes toujours plus élevées et avec une intensité croissante, souligne l'Office fédéral de météorologie et de climatologie dans son bulletin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus