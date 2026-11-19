Accusée de génocide contre les Rohingyas en 2017, la Birmanie est jugée par la CIJ. La Gambie, soutenue par 57 Etats islamiques, dénonce des violences brutales et une volonté de destruction de cette minorité musulmane.

En bref La Cour internationale de justice (CIJ) a commencé à La Haye, le 19 novembre 2026, la lecture de son jugement sur les accusations de génocide contre la Birmanie en 2017, visant la minorité musulmane rohingya. Les violences, incluant des massacres et violences sexuelles, ont contraint des centaines de milliers de Rohingyas à fuir vers le Bangladesh.

La Gambie accuse la Birmanie de violer la Convention de 1948 sur le génocide, évoquant une « volonté de destruction » contre les Rohingyas. La CIJ, bien qu'elle ne puisse imposer ses décisions, pourrait accroître la pression internationale sur le président birman Min Aung Hlaing.

En 2017, des milliers de Rohingyas ont été tués et plus d’un million ont fui au Bangladesh. Soutenue par 57 Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique, la Gambie espère un précédent juridique, la CIJ n'ayant jusqu’ici reconnu qu’un génocide, à Srebrenica en 1995.

AFP Agence France-Presse

La plus haute juridiction des Nations unies a commencé jeudi la lecture de son arrêt concernant la minorité musulmane rohingya et la possibilité que la Birmanie ait commis un génocide en 2017. Yuji Iwasawa, le président de la Cour internationale de justice (CIJ), qui donne son avis sur des questions de droit international, a déclaré l'audience ouverte. Elle doit durer environ trois heures. Les violences ont contraint des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. Des témoignages ont fait état de viols collectifs, d'exécutions de masse et, de manière plus générale, d'une cruauté inimaginable envers les familles et les enfants.

«Je veux que justice soit rendue», a confié à l'AFP une Rohingya de 23 ans, victime d'un viol, en amont de la décision de la CIJ. Elle vit avec sa famille aux côtés de plus d'un million de Rohingyas dans le plus grand camp de réfugiés du monde, au Bangladesh voisin. «Les auteurs de viols de femmes doivent être sévèrement punis. La CIJ devrait se prononcer spécifiquement sur ce point», a-t-elle déclaré, sous couvert d'anonymat.

Les forces birmanes ont tué des milliers de civils rohingyas en 2017, a déclaré jeudi la Cour internationale de justice, qui examine les faits pour dire si les violences perpétrées à l'encontre de cette minorité musulmane relèvent d'un génocide.

«La cour constate que les forces de sécurité de la Birmanie ont tué des milliers de civils rohingyas, perpétré des actes de violence sexuelle à grande échelle ainsi que des actes d'une extrême violence à l'encontre d'enfants, et pris pour cible des Rohingyas qui fuyaient en grand nombre vers le Bangladesh», a affirmé Yuji Iwasawa, le président de la cour.

«Laisser le champ libre aux terroristes»

Depuis sept ans, la CIJ, qui siège à La Haye, examine les accusations portées par la Gambie, selon lesquelles la répression exercée par la Birmanie à l'encontre des Rohingyas constitue une violation de la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide. Celle-ci permet à tout Etat de saisir la justice contre un autre État soupçonné d'enfreindre cet accord international, établi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.

Bien que la CIJ ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ses décisions, une condamnation pour génocide accroîtrait la pression internationale sur l'homme fort de la Birmanie, Min Aung Hlaing. Ce dernier commandait l'armée au moment de la répression contre les Rohingyas, avant de renverser le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi par un coup d'État en 2021.

Cette année, il est devenu président après des élections contestées par des organisations de défense de la démocratie. Depuis, il cherche à revenir sur la scène diplomatique. La Birmanie a toujours rejeté les accusations de génocide et soutenu que la répression opérée par l'armée était justifiée face à l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une dizaine de membres des forces de sécurité. «La Birmanie n'était pas tenue de rester les bras croisés et de laisser le champ libre aux terroristes», a déclaré pendant des audiences devant la CIJ Ko Ko Hlaing, le représentant birman.

«Une volonté de destruction»

La Gambie a déclaré avoir porté l'affaire devant la justice internationale «après avoir examiné des rapports crédibles faisant état des violences les plus brutales et les plus atroces qui soient, infligées à un groupe vulnérable, déshumanisé et persécuté depuis de nombreuses années». «Les Rohingyas de Birmanie ont été visés par une volonté de destruction», a affirmé devant la CIJ le ministre gambien de la Justice, Dawda Jallow.

La Gambie dit bénéficier du soutien de l'Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 Etats membres, dans ses démarches auprès de la cour. La CIJ n'a conclu à l'existence d'un génocide que dans un seul cas, celui du massacre de Srebrenica, en Bosnie, en 1995.

En droit international, prouver un génocide est notoirement difficile car, aux termes de la Convention, il doit exister «une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux». Le dossier est suivi de près car il est susceptible de créer un précédent pour l'affaire portée devant la CIJ par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide à l'encontre de la population palestinienne de la bande de Gaza.

Mohammed Osman espère que le verdict lui permettra de rentrer chez lui afin d'accomplir les rites funéraires pour ses parents et son frère cadet, tués par les militaires birmans. «Ils ont abattu mon père, ont forcé ma mère et quelques autres femmes à entrer dans une maison, les ont violées, puis ont incendié notre foyer», a raconté à l'AFP cet homme de 20 ans.