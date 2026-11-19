La CIJ a déclaré que les forces birmanes ont tué des milliers de Rohingyas en 2017, commettant des viols et des massacres. La décision pourrait établir si ces actes constituent un génocide.

En bref La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré le 19 novembre 2026 que les forces birmanes ont tué des milliers de civils rohingyas en 2017 et commis des actes de violence massive. Elle examine si ces actes constituent un génocide selon la Convention de 1948.

Selon la CIJ, environ 10'000 Rohingyas ont été tués en 2017, et des preuves indiquent une intention de détruire une partie de cette minorité musulmane. Des violences sexuelles et des destructions de villages ont également été documentées.

Les violences ont poussé près de 750'000 Rohingyas à fuir vers le Bangladesh. La CIJ pourrait établir un précédent juridique, influençant d'autres affaires, comme celle de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide présumé à Gaza.

AFP Agence France-Presse

Les forces birmanes ont tué des milliers de civils rohingyas en 2017, a déclaré jeudi la Cour internationale de justice, qui examine les faits pour dire si les violences perpétrées à l'encontre de cette minorité musulmane relèvent d'un génocide. Les soldats birmans ont tué et violé des Rohingyas, commis des violences à l'encontre d'enfants et détruit des villages rohingyas, a indiqué la plus haute juridiction de l'ONU.

Ils «ont tué des milliers de civils rohingyas, perpétré des actes de violence sexuelle à grande échelle ainsi que des actes d'une extrême violence à l'encontre d'enfants, et pris pour cible des Rohingyas qui fuyaient en grand nombre vers le Bangladesh», a affirmé Yuji Iwasawa, le président de la cour. La CIJ, qui siège à La Haye, ne s'est pas encore prononcée sur la question de savoir si la Birmanie serait coupable de génocide. La lecture de cette décision, qui fera date, doit durer environ trois heures.

Toutefois, le président de la cour a affirmé que la «seule déduction raisonnable» était que la Birmanie avait l'intention de détruire une partie substantielle de la population rohingya, un critère déterminant pour établir l'existence d'un génocide. «La cour a également établi que l'estimation, selon laquelle 10'000 Rohingyas ont été tués dans des violences commises lors d'opérations (en 2017), est étayée par des éléments de preuve», a-t-il indiqué.

«Rester les bras croisés»

«Je veux que justice soit rendue», a confié à l'AFP une Rohingya de 23 ans, victime d'un viol, en amont de la décision de la CIJ. Elle vit avec sa famille aux côtés de plus d'un million de Rohingyas dans le plus grand camp de réfugiés du monde, au Bangladesh voisin. «Les auteurs de viols de femmes doivent être sévèrement punis. La CIJ devrait se prononcer spécifiquement sur ce point», a-t-elle déclaré, sous couvert d'anonymat. Des témoignages ont fait état de viols collectifs, d'exécutions de masse et d'actes de cruauté envers des familles et des enfants. Les violences ont poussé près de 750'000 d'entre eux à fuir vers le Bangladesh.

L'affaire a été portée en 2019 devant la CIJ par la Gambie. Selon ce pays africain musulman, la répression exercée par la Birmanie à l'encontre des Rohingyas constitue une violation de la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide. Bien que la CIJ ne dispose d'aucun moyen pour faire appliquer ses décisions, une condamnation pour génocide accentuerait la pression internationale sur l'homme fort de la Birmanie, Min Aung Hlaing.

Ce dernier commandait l'armée au moment de la répression contre les Rohingyas, avant de renverser le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi par un coup d'Etat en 2021. Cette année, il est devenu président après des élections contestées par des organisations de défense de la démocratie. Depuis, il cherche à revenir sur la scène diplomatique. La Birmanie a toujours rejeté les accusations de génocide et soutenu que la répression opérée par l'armée était justifiée face à l'insurrection des Rohingyas après une série d'attaques qui avaient coûté la vie à une dizaine de membres des forces de sécurité. «La Birmanie n'était pas tenue de rester les bras croisés et de laisser le champ libre aux terroristes», a déclaré pendant des audiences devant la CIJ Ko Ko Hlaing, le représentant birman.

«Une volonté de destruction»

La Gambie a déclaré avoir porté l'affaire devant la justice internationale «après avoir examiné des rapports crédibles faisant état des violences les plus brutales et les plus atroces qui soient, infligées à un groupe vulnérable, déshumanisé et persécuté depuis de nombreuses années». La Gambie dit bénéficier du soutien de l'Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 États membres, dans ses démarches auprès de la cour. La CIJ n'a conclu à l'existence d'un génocide que dans un seul cas, celui du massacre de Srebrenica, en Bosnie, en 1995.

En droit international, prouver un génocide est notoirement difficile car, aux termes de la Convention, il doit exister «une intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux». Le dossier est suivi de près car il est susceptible de créer un précédent pour l'affaire portée devant la CIJ par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'avoir commis un génocide à l'encontre de la population palestinienne de la bande de Gaza. Mohammed Osman espère que le verdict lui permettra de rentrer chez lui afin d'accomplir les rites funéraires pour ses parents et son frère cadet, tués par les militaires birmans. «Ils ont abattu mon père, ont forcé ma mère et quelques autres femmes à entrer dans une maison, les ont violées, puis ont incendié notre foyer», a raconté à l'AFP cet homme de 20 ans.