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L'ONU craint le pire
Plus de 500 Rohingyas pourraient avoir péri dans deux naufrages

Plus de 500 réfugiés rohingyas pourraient avoir péri récemment dans deux naufrages au large de la Birmanie, ont indiqué jeudi le HCR et l'OIM. Les embarcations avaient quitté fin juin l'Etat birman de Rakhine avec principalement des Rohingyas à bord.
Publié: il y a 44 minutes
L'ONU craint que plus de 500 réfugiés rohingyas aient péri dans deux naufrages au large de la Birmanie. (Image d'archive)
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Plus de 500 réfugiés rohingyas pourraient avoir récemment trouvé la mort dans deux naufrages au large de la Birmanie, ont annoncé jeudi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Les deux bateaux ont quitté l'Etat occidental de Rakhine, qui borde le Bangladesh, à la fin du mois de juin «avec à leur bord principalement des passagers rohingyas», dont certains provenant de camps de fortune ouverts par le Bangladesh autour de Cox's Bazar (sud), où vivent plus d'un million de membres de cette minorité musulmane qui ont fui la guerre civile dans leur pays, ont indiqué les deux agences onusiennes dans un communiqué.

L'un des bateaux, qui transportait selon les estimations environ 250 personnes, «a perdu tout contact peu après son départ». Le second bateau, qui aurait compté à bord quelque 280 personnes, «aurait sombré au large des côtes de la région d'Ayeyarwady» (sud) le 8 juillet. Si ces incidents et le nombre de victimes n'ont pas encore été officiellement confirmés, le HCR et l'OIM se sont dit «extrêmement préoccupés par les pertes humaines potentiellement considérables».

Pluies torrentielles et les inondations

Selon le HCR, près de 900 réfugiés rohingyas sont morts ou ont été portés disparus dans le nord de l'océan Indien en 2025, parmi les plus de 6500 ayant tenté la périlleuse traversée maritime dans des embarcations de fortune pour rejoindre la Malaisie ou l'Indonésie voisines. Depuis janvier, 300 autres personnes ont été portées disparues ou sont présumées mortes en mer d'Andaman et dans le golfe du Bengale, parmi lesquelles des réfugiés rohingyas et des ressortissants bangladais, indiquent les deux agences.

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«Ces traversées ont eu lieu en dehors de la saison habituelle de navigation, une période où les conditions en mer sont généralement plus dangereuses. Les pluies torrentielles et les inondations qui ont récemment touché la région ont encore accru les risques liés à ces déplacements maritimes», ont précisé le HCR et l'OIM.

«L'intensification du conflit et la dégradation de la situation humanitaire en Birmanie, combinées au manque d'aide et de perspectives dans les camps de réfugiés au Bangladesh, poussent un nombre croissant de personnes à entreprendre de périlleuses traversées», ont-elles encore alerté, appelant à «des efforts régionaux et internationaux plus soutenus» pour «prévenir de nouvelles pertes en vies humaines». «Saluant la remarquable générosité dont le Bangladesh fait preuve depuis de nombreuses années en accueillant des réfugiés rohingyas», le HCR et l'OIM ont aussi appelé à «un soutien international durable en faveur des réfugiés rohingyas et des communautés qui les accueillent».

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