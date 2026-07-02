DE
FR

Aucun nouveau cas depuis le 25 mai
L'épisode hantavirus est officiellement terminé, annonce le chef de l'OMS

L'épidémie d'hantavirus sur le navire MV Hondius est officiellement terminée, a annoncé l'OMS jeudi à Genève. Treize cas, dont 3 décès, ont été recensés depuis avril dans 33 pays.
Publié: il y a 34 minutes
Le chef de l'OMS a annoncé jeudi la fin de l'épisode d'hantavirus qui s'était déclaré sur un bateau de croisière, le MV Hondius.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé jeudi la fin de l'épisode d'hantavirus qui s'était déclaré sur un bateau de croisière, le MV Hondius, et avait suscité une vive inquiétude internationale.

«Aujourd'hui, la dernière personne ayant été en contact avec une personne exposée à l'hantavirus à bord du navire de croisière MV Hondius a terminé sa période de quarantaine, a été testée négative et est rentrée chez elle», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse à Genève.

«Aucun autre cas n'a été signalé depuis le 25 mai. Nous sommes donc très heureux d'annoncer que l'OMS considère la flambée d'hantavirus a pris fin», a-t-il dit, ajoutant qu'il y avait eu 13 cas associés à cet épisode, dont trois morts.

Au total «plus de 650 cas contacts ont été identifiés et suivis par les autorités sanitaires dans 33 pays et territoires», a-t-il précisé.

La souche des Andes

L'OMS continuera à travailler avec les gouvernements et ses partenaires pour mieux comprendre cet épisode et l'hantavirus.

«Nous coordonnons également une étude impliquant 21 pays afin de comprendre comment la maladie évolue, ce qui contribuera au développement de diagnostics, de traitements et de vaccins en vue de futures flambées épidémiques», a expliqué M. Tedros.

Les 13 cas identifiés dans cet épisode ne sont qu'une poignée par rapport aux dizaines de milliers de cas d'infections à l'hantavirus - un virus rare pour lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique - recensés chaque année dans le monde.

Sur le même sujet:
La quarantaine d'un Suisse suspecté de contamination à l'hantavirus a été levée
Membre d'équipage du «Hondius»
La quarantaine d'un Suisse suspecté de contamination à l'hantavirus levée
Dûment désinfecté, le Hondius peut repartir en croisière
Nid à Hantavirus
Dûment désinfecté, le Hondius peut repartir en croisière
Plus aucun Suisse n'est hospitalisé pour hantavirus
Le dernier patient sorti
Plus aucun Suisse n'est hospitalisé pour hantavirus

Mais ces derniers sont, la plupart du temps, issus d'une infection directe par un animal, généralement un rongeur.

L'inquiétude portait ici sur le risque d'une transmission d'un humain à l'autre: la souche en cause ici, dite des Andes, est la seule connue pour permettre une telle contamination.

L'origine du foyer toujours pas été identifié

Le 1er avril, le navire de croisière MV Hondius, battant pavillon néerlandais, a quitté le port d'Ushuaia, à l'extrémité sud de la Terre de Feu, à destination du Cap-Vert, faisant escale sur des îles isolées de l'Atlantique Sud.

Après la découverte du virus, le navire était remonté à Tenerife, dans les îles Canaries espagnoles, pour y évacuer le 10 mai plus de 120 passagers.

Le navire de croisière d'exploration polaire a finalement accosté le 18 mai dans le port de Rotterdam, aux Pays-Bas, le plus grand port d'Europe, avec un équipage réduit contraint à plusieurs semaines de quarantaine.

Au total, deux décès ont eu lieu sur le bateau: un Néerlandais, en avril, et une Allemande, en mai. La troisième personne, l'épouse du premier, est morte fin avril en Afrique du Sud, après avoir quitté le navire.

Pour le premier décès, le lien avec l'hantavirus n'est pas prouvé avec certitude, puis qu'aucun test virologique n'avait été effectué, mais il apparaît probable au vu de l'épidémie qui a suivi.

Cette personne, un passager néerlandais, avait également séjourné 48 heures en Terre de Feu avant d'embarquer.

Avant de se rendre à Ushuaïa, il avait sillonné pendant quatre mois l'Argentine, avec des incursions au Chili, où l'hantavirus est aussi présent, et en Uruguay.

L'origine du foyer n'a toujours pas été identifiée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus