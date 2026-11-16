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Première depuis 1997
Francophonie: l'élection du secrétaire général reportée d'un an

Pour la première fois depuis 1997, l’OIF n’a pas réussi à désigner son secrétaire général par consensus. Les États membres se donnent un an pour sortir de l’impasse entre Kinshasa et Kigali.
Publié: il y a 30 minutes
L'élection du secrétaire général OIF a été reportée d'un an, faute de consensus. Louise Mushikiwabo reste en poste.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a été reportée d'un an, faute de consensus, ont indiqué lundi à l'AFP des sources proches à l'issue d'un sommet au Cambodge émaillé par de fortes tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.

La sortante rwandaise Louise Mushikiwabo, qui postulait à un troisième mandat, restera en poste jusqu'à la tenue du nouveau scrutin, auquel le Rwanda ne présentera pas de candidat, ont précisé ces sources.

«La France salue l'esprit de responsabilité des membres de la Francophonie qui a permis cette décision, signe de leur attachement à l'Organisation et de leur capacité, en son sein, à trouver le compromis», a réagi la présidence française dans un communiqué.

Une première depuis 1987

Le report de l'élection est une première pour l'institution, qui avait toujours désigné son secrétaire général par consensus - Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean et Louise Mushikiwabo - depuis la création de la fonction en 1997.

Les deux principaux bailleurs de l'OIF, la France et le Canada, ont appelé à l'unité, mais aucun compromis n'a pu être trouvé après deux jours d'intenses tractations en coulisses à Phnom Penh au milieu d'un bras de fer entre la RDC et le Rwanda.

Kinshasa, qui accuse Kigali de soutenir le groupe armé rebelle du M23 dans ses provinces de l'est, a menacé de quitter l'organisation si Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018, venait à être réélue.

Le départ du deuxième pays comptant le plus de locuteurs francophones (57,3 millions) derrière la France serait un séisme pour l'OIF, déjà fragilisée par ceux l'an dernier de trois pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

Quatre candidats

Quatre candidats briguaient le poste de secrétaire général: Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Lumumba, fille de l'icône des luttes anticoloniales et du panafricanisme Patrice Lumumba, l'ancien Premier ministre roumain Dacian Ciolos et l'ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba.

Les 53 États et gouvernements membres de plein droit de l'OIF (sur les 90 que compte l'organisation) ont décidé de ne pas voter à bulletin secret et de se donner un an pour trouver un prétendant plus consensuel.

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