Le patron de Nvidia, Jensen Huang, est accusé d’avoir été espionné par Pékin via une liaison. La Chine contournerait les restrictions US pour obtenir des puces IA de pointe, vitales pour son industrie technologique.

La ruse de Pékin pour rafler les puces Nvidia face aux USA

La ruse de Pékin pour rafler les puces Nvidia face aux USA

En bref Le patron de Nvidia, Jensen Huang, est soupçonné d'avoir été espionné par Pékin via une liaison avec une cadre chinoise liée à une entreprise singapourienne. Cette société est accusée de faciliter l'entrée en Chine de puces Nvidia soumises à des restrictions américaines

Les Etats-Unis ont assoupli en 2026 les règles pour la puce H200 de Nvidia, mais imposent des conditions strictes, tandis que Pékin, en pleine montée de son industrie des puces, reste réticent à l'importer

La Chine contourne les restrictions en louant des centres de données équipés de puces Nvidia à l'étranger ou en faisant entrer illégalement des composants, tout en développant des puces locales avec des subventions étatiques et une électricité peu coûteuse

AFP Agence France-Presse

La façon dont la Chine obtient des composants de pointe malgré les restrictions des Etats-Unis interroge, au moment où le patron du géant américain des puces Nvidia est soupçonné d'avoir été espionné par Pékin grâce à une relation extraconjugale.

Jensen Huang a admis avoir une liaison avec une personne que le renseignement américain estime être une cadre chinoise d'une entreprise basée à Singapour. Cette société est soupçonnée par les Etats-Unis d'aider à faire entrer en Chine des puces soumises à des restrictions à l'exportation.

Pourquoi les puces Nvidia sont si importantes?

Nvidia conçoit des composants perfectionnés, créés à l'origine pour les graphismes en 3D de jeux vidéo, appelés processeurs graphiques ou Graphics Processing Units (GPU). Ces composants peuvent traiter des volumes colossaux de données et sont aujourd'hui utilisés à grande échelle pour entraîner et faire fonctionner des outils d'intelligence artificielle (IA).

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022 qui a lancé une véritable course à l'IA, les commandes de composants ont explosé et la capitalisation boursière de Nvidia a atteint 4500 milliards de dollars. L'entreprise est aujourd'hui une des deux sociétés les plus valorisées au monde, à égalité avec Apple.

Quelles puces font l'objet de restrictions?

Washington interdit l'exportation vers la Chine des processeurs Nvidia de pointe «Blackwell» et «Rubin», invoquant des raisons de sécurité car les outils IA les plus perfectionnés peuvent être utilisés à des fins militaires.

Cette mesure permet également aux Etats-Unis de conserver leur avance dans le domaine. Mais Jensen Huang a plaidé auprès du gouvernement américain pour autoriser la vente de puces Nvidia de pointe en Chine, estimant que les restrictions favorisent l'essor d'alternatives chinoises.

En 2026, Washington a assoupli les règles pour la puce H200 de Nvidia, moins puissante. Les Etats-Unis prélèvent 25% sur les ventes et ont imposé des conditions rendant les livraisons difficiles. De son côté, Pékin se montre réticent à importer des puces H200 au moment où le secteur des puces chinoises se développe.

Comment la Chine obtient-elle ses puces?

Les start-up chinoises impressionnent avec des modèles IA performants comme ceux de Moonshot AI, Z.ai et DeepSeek. Mais «les fournisseurs chinois continuent d'utiliser les puces de pointe de Nvidia pour entraîner leurs modèles» malgré les restrictions, affirme à l'AFP Lian Jye Su, analyste en chef chez Omdia.

Pour ce faire, les entreprises chinoises peuvent choisir de contourner les règles en louant de la puissance de calcul dans des centres de données équipés de puces Nvidia dans un autre pays, souvent en Asie du Sud-Est.

Par exemple, des processeurs Nvidia parfaitement en règle en Malaisie peuvent être utilisés par un client situé en Chine, explique Stephen Wu, fondateur du fonds d'investissement Carthage Capital. «Les restrictions américaines à l'exportation concernent l'endroit vers lequel une puce est envoyée, pas qui l'utilise», résume-t-il à l'AFP.

Michael Kratsios, conseiller à la Maison Blanche, a affirmé cet été que Moonshot AI avait eu accès à des puces Nvidia haut de gamme en Thaïlande. Plus simplement, des entreprises chinoises sont accusées de faire entrer illégalement des puces à l'intérieur du pays.

En 2025, le site spécialisé dans les technologies The Information a indiqué que DeepSeek avait développé son nouveau modèle à l'aide de milliers de puces démontées à l'étranger et introduites en Chine. A l'époque, DeepSeek n'avait pas répondu aux demandes de commentaire. Nvidia a déclaré à The Information n'avoir aucune preuve d'une telle opération, qui «semble peu plausible».

Qu'en est-il des puces chinoises?

«Les puces Nvidia continuent à faciliter et accélérer les tâches d'outils IA de pointe, mais elles ne sont plus la seule option», estime Poe Zhao, fondateur de la publication d'analyse Hello China Tech. «La question qui reste en suspens est celle des coûts», relève-t-il, car «l'entraînement avec des puces chinoises prend généralement plus de temps et nécessite plus de travail d'ingénierie».

Le principal concurrent chinois de Nvidia est Huawei, mais il reste derrière l'Américain. «Les puces fabriquées en Chine s'améliorent rapidement», prévient tout de même Lian Jye Su. Huawei a annoncé en septembre que sa puce IA de nouvelle génération serait prête au premier trimestre 2027, soit trois trimestres plus tôt que prévu.

Pour renforcer la puissance des puces chinoises, les entreprises du secteur de l'IA doivent les utiliser davantage, explique Stephen Wu. «Elles en paient le prix en termes de puissance et de coûts – ce qu'elles peuvent se permettre, car l'électricité chinoise est peu chère et les puces sont subventionnées par l'Etat».