Pékin accuse Washington d'utiliser le scandale touchant pour imposer un «blocus technologique» contre la Chine. Le patron du géant des puces est accusé d'avoir entretenu une relation avec une espionne chinoise présumée.

En plein scandale Nvidia, la Chine accuse les USA de «fabriquer des récits»

En plein scandale Nvidia, la Chine accuse les USA de «fabriquer des récits»

Avec une idée derrière la tête

ATS Agence télégraphique suisse

Pékin a accusé jeudi les États-Unis de fabriquer des histoires d'espionnage comme le scandale touchant le patron de Nvidia et de s'en servir comme prétexte pour imposer un «blocus technologique» à la Chine.

«La partie américaine devrait cesser de fabriquer de tels récits d'espionnage et de s'en servir comme prétexte pour imposer un blocus technologique», a dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning. Elle s'exprimait alors que le scandale visant Jensen Huang conforte aux États-Unis les partisans d'une ligne dure sur les ventes à la Chine de puces cruciales dans la course à l'intelligence artificielle.