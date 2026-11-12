ATS Agence télégraphique suisse
Pékin a accusé jeudi les États-Unis de fabriquer des histoires d'espionnage comme le scandale touchant le patron de Nvidia et de s'en servir comme prétexte pour imposer un «blocus technologique» à la Chine.
«La partie américaine devrait cesser de fabriquer de tels récits d'espionnage et de s'en servir comme prétexte pour imposer un blocus technologique», a dit lors d'un point presse régulier une porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Mao Ning. Elle s'exprimait alors que le scandale visant Jensen Huang conforte aux États-Unis les partisans d'une ligne dure sur les ventes à la Chine de puces cruciales dans la course à l'intelligence artificielle.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Présenté par
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique