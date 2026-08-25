L’état de santé du roi Harald V, hospitalisé pour une infection bactérienne, inquiète la communauté norvégienne en Suisse. Ce souverain engagé incarne des valeurs partagées par les deux pays.

ATS Agence télégraphique suisse

Des rencontres régulières et des valeurs communes renforcent les liens de longue date entre la Suisse et la famille royale norvégienne. Aujourd'hui, l'état de santé précaire du roi Harald V suscite des inquiétudes, y compris parmi les Norvégiens et Norvégiennes vivant en Suisse.

Le roi Harald V a été hospitalisé pour une infection bactérienne dans le sang, ont rapporté mardi les agences dpa et AFP, citant la maison royale norvégienne. Auparavant, le monarque avait déjà été soigné pour une anémie hémolytique, une forme d'anémie, et a dû annuler plusieurs rendez-vous.

Cela pourrait constituer un «état grave», a déclaré dimanche soir à la radio norvégienne Leiv Otto Watne, professeur de gériatrie à l’hôpital universitaire d'Akershus. «Il faut se garder de toute spéculation, mais le roi a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour divers problèmes de santé», a déclaré Håkon Ihle Hansen, médecin-chef à l’hôpital de Bærum, à la chaîne NRK.

La communauté norvégienne très inquiète

L’état de santé du roi a ému les Norvégiennes et les Norvégiens, y compris en Suisse: «Cette nouvelle préoccupe tout le monde en ce moment», a déclaré Beate Normann, présidente du Club norvégien en Suisse (Norgesklubben Sveits). Harald V est un roi engagé, qui se bat pour le peuple.

C’est pourquoi le roi compte «énormément» pour les Norvégiens, a souligné Beate Normann auprès de l'agence de presse Keystone-ATS. Et de lui souhaiter «un bon rétablissement» au nom du «Norgesklubben Sveits».

Des liens étroits entre Berne et Oslo

Vingt ans se sont écoulés depuis que le Conseil fédéral a reçu à Berne le couple royal norvégien, Harald V et Sonja. Moritz Leuenberger, alors président de la Confédération, avait souligné à l’époque les points communs entre les deux pays, les qualifiant de «pays agricoles» cultivant leurs champs en toute indépendance. Dans son discours, le roi Harald V avait mis en avant leur engagement commun en faveur des causes humanitaires.

Une autre similitude, évoquée par le roi Harald V lors de sa visite en 2006, concerne la configuration géographique. Les deux pays sont dotés d’une nature spectaculaire et doivent relever le défi de construire des routes sûres dans des paysages montagneux. Ce n’est donc pas un hasard si les plus longs tunnels routiers du monde se trouvent en Norvège et en Suisse.

Le partenariat entre la Suisse et la Norvège repose sur des valeurs et des intérêts communs. Les deux États s’engagent en faveur de la paix, des causes humanitaires et des droits de l’homme. Tant la Suisse que la Norvège jouent un rôle de médiateurs dans les conflits à travers le monde. Aucun des deux pays ne fait partie de l’Union européenne, mais ils mènent tous deux une politique européenne active.