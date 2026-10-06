Le fils de la reine Mette-Marit de Norvège, Marius Borg Høiby, veut reprendre une activité professionnelle et espère désormais recevoir des offres d’emploi. Seul hic: il n’a ni diplôme professionnel ni formation universitaire en poche.

Condamné pour viols, Marius Borg Høiby se met à la recherche d'un emploi

Condamné pour viols, Marius Borg Høiby se met à la recherche d'un emploi

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Marius Borg Høiby a été condamné à quatre ans de prison en juin et a fait appel

Il purge sa détention provisoire avec un bracelet électronique au domaine de Skaugum

Il n'a pas de diplôme, mais de l'expérience comme mécanicien moto et cherche maintenant un emploi

Saskia Schär

Après sa condamnation à quatre ans de prison en juin dernier – notamment pour deux viols – Marius Borg Høiby purge actuellement sa détention préventive sous bracelet électronique sur le domaine royal de Skaugum, situé à 25 kilomètres au sud-ouest d’Oslo. Mais d’ici l’ouverture de son procès en appel, fixée à février 2027, il ne compte visiblement pas rester les bras croisés. Selon son nouvel avocat, Alexander Greaker, il souhaite mettre ce temps à profit pour trouver un travail. Une démarche tout à fait compatible avec le port de son bracelet électronique.

«Høiby accepte une prolongation de quatre semaines de sa détention préventive. Il est motivé à commencer à travailler et va profiter de cette période pour décrocher une offre d'emploi concrète», a déclaré Alexander Greaker, cité par «Dagbladet». Ce dernier ne précise pas dans quel secteur une telle offre pourrait lui être faite.

Pour l’instant, difficile de parler d’une véritable carrière pour le beau-fils du roi de Norvège Haakon: il n'a ni formation achevée ni études universitaires terminées. Après avoir terminé l'école en 2016, il est parti en Californie pour étudier les sciences économiques au Santa Monica College. Mais après quelques mois seulement, il a abandonné ces études.

Une passion pour la mécanique et le travail manuel

Par la suite, il a enchaîné les stages : d'abord au sein du célèbre magazine de mode new-yorkais «Paper Magazine», puis pour la revue de luxe londonienne «Tempus». De retour en Norvège, il a brièvement fait ses armes dans le secteur du marketing et des relations publiques. Mais c’est finalement dans un atelier de réparation de motos qu’il a posé ses valises pendant plusieurs années comme mécanicien. Son ancien patron l'avait qualifié de «gars formidable» dans le journal norvégien «Drammens Tidende».

Lors du grand procès en février dernier déjà, Marius Borg Høiby avait parlé de sa passion pour les motos, les vélos et la mécanique. Il est donc tout à fait possible qu'il retourne travailler dans un atelier.