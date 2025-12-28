Après un repas de Noël composé de poisson et de fruits de mer, une famille italienne tombe gravement malade. La fillette et sa mère perdent la vie. Une autopsie est en cours pour déterminer les causes exactes.

Une mère et sa fille perdent la vie après avoir consommé du poisson à Noël

Une mère et sa fille perdent la vie après avoir consommé du poisson à Noël

Marian Nadler

Après un repas de Noël à base de poisson, toute une famille est tombée malade dans la province de Campobasso, en Italie. Une fillette de 15 ans est décédée samedi soir à l’hôpital Cardarelli. Le lendemain, sa mère est également décédée. Le drame a été relayé par la chaîne de télévision publique italienne Rai.

Au menu figuraient du poisson et des fruits de mer, notamment des moules. Quelques heures après le repas, le père, la mère et la fille ont commencé à se sentir mal. Ils se sont rendus aux urgences, mais ont été refoulés à deux reprises.

Une ville sous le choc

Samedi soir, la situation a pris un tournant dramatique. Souffrant de douleurs et de coliques insupportables, la famille a finalement été admise à l’hôpital dans un état critique. Le père et la fille ont été immédiatement transférés en soins intensifs, tandis que la mère était hospitalisée en service classique. Le décès de l'adolescente a été constaté à 22h30. Moins de 24 heures plus tard, sa mère a perdu la vie à son tour.

Une autopsie doit désormais déterminer si un empoisonnement ou une intolérance alimentaire est à l’origine de ces deux décès. «Nous sommes profondément bouleversés, cette tragédie nous laisse sans voix», a déclaré Antonio Tommasone, maire de Pietracatella, cité par l’agence de presse italienne Ansa. «Toute la ville est abasourdie par ce drame. Je présente mes condoléances à la famille.»

Ce n’est pas le premier incident mortel lié à un repas de Noël en Italie cette année. Vendredi, les médias avaient rapporté qu’à Turin, un homme s’était étouffé en avalant un morceau de panettone et une tranche de mandarine.