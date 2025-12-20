DE
FR

Le combat d'une Suissesse face au cancer
«En travaillant au marché de Noël, je n'ai pas le temps d'avoir peur de la mort»

A seulement 39 ans, Manuela Waldspurger est atteinte d’un cancer des ganglions lymphatiques. «Sur le marché de Noël, je n’ai pas le temps d’avoir peur de mourir», confie-t-elle à Blick. Elle ne manque pas de projet, et envisage même de s'expatrier.
Publié: 17:37 heures
Manuela Waldspurger est gravement malade. Elle a un cancer des ganglions lymphatiques.
Photo: Martin Meul
RMS_Portrait_AUTOR_814.JPG
Martin Meul

L’ambiance est déjà festive, tôt le matin, sur le marché de Noël de la Waisenhausplatz de Berne. Des dizaines de stands permettent aux visiteurs de trouver tous les mets dont ils ont besoin.

Et le chocolat en fait bien entendue partie. A son stand, la trentenaire Manuela Waldspurger vend, depuis deux ans, des truffes, du croquant et des chocolats faits maison. Cette mère de trois enfants, originaire de Spiegel, près de Berne, sert les clients sans relâche.

«Je ne suis pas très esprit de Noël», glisse-t-elle en travaillant. Et pour cause. A seulement 39 ans, Manuela Waldspurger est atteinte d’un cancer des ganglions lymphatiques et se bat pour sa vie.

Deuxième coup du sort en deux ans

La nouvelle est tombée quelques semaines plus tôt. «J’ai des tumeurs à plusieurs endroits», explique-t-elle calmement. «Elles sont clairement visibles sur la dernière IRM.»

«
Je ne peux que conseiller aux parents de faire vacciner leurs enfants contre le HPV
Manuela Waldspurger
»

Un choc d’autant plus cruel qu’il ne s’agit pas de son premier coup du sort. Il y a deux ans, elle avait déjà été diagnostiquée d’un cancer du col de l’utérus, lié au papillomavirus humain (HPV). «Je ne peux que conseiller aux parents de faire vacciner leurs enfants contre le HPV», insiste-t-elle, bien qu’elle se montre habituellement critique envers les vaccins.

Elle s’était alors résolue à subir une opération avec ablation de l’utérus. «On nous avait dit que le cancer était vaincu.»

Une annonce «très limite»

Manuela Waldspurger a alors repris le cours de sa vie. Jusqu’à ce que celle-ci bascule une nouvelle fois au début du mois de novembre dernier. «Lors d’un contrôle, on a découvert que les ganglions étaient atteints. J’ai perdu pied», raconte-t-elle. D’autant plus difficile à encaisser que l’annonce lui a été faite par téléphone. «Sur le plan humain, c’était très limite», déplore-t-elle.

«
J’ai parlé de la mort avec mes enfants
Manuela Waldspurger
»

Les médecins lui ont immédiatement proposé de subir une chimiothérapie, une radiothérapie ainsi qu’une nouvelle opération. «Mieux vaut le faire le plus vite possible», dit-elle. En parallèle, elle se renseigne de son côté sur divers traitements alternatifs.

Seulement deux options pour le futur

Malgré cette terrible nouvelle, Manuela Waldspurger n’a pas renoncé à ses perspectives. «Je me bats pour mon avenir, mais je ne sais pas si je vais gagner», confie-t-elle. Seules deux options s’offrent à elles pour la suite: la survie, ou la fin. Une réalité qui l’a poussée à réfléchir en profondeur à la question de la mort. «J’en ai aussi parlé avec mes enfants», dit-elle.

«
Je pense positivement et j’essaie de tirer le meilleur de ma situation. Le reste ne m’aide pas à guérir.
Manuela Waldspurger
»

Malgré tout, Manuela Waldspurger reste portée par l’espoir et l’optimisme. «Mon mari et moi voulons bientôt nous expatrier avec les enfants, dans un endroit où il fait chaud», explique-t-elle, les yeux scintillants. La mer et le beau temps, ça nous fait rêver.»

La positivité, premier médicament

Face à la maladie, elle refuse de baisser les bras. «Je pense positivement et j’essaie de tirer le meilleur de ma situation. Le reste ne m’aide pas à guérir.» A ce titre, son travail sur le marché de Noël lui fait beaucoup de bien. «Je n’y arriverais pas si je restais assise à la maison sans rien faire. Ici, en travaillant, j’oublie mes soucis quelques instants», raconte-t-elle, entre deux dégustations. «Sur le marché, je n’ai pas le temps d’avoir peur de mourir.»

«
Je vis pleinement l’instant présent, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait
Manuela Waldspurger
»

Mais ce sont surtout ses proches qui l’aident à aller de l’avant. «Je suis entourée de gens formidables, toujours prêts à m’aider. C’est un immense cadeau. Une simple discussion me fait déjà tellement de bien.»

Savourer le présent

Famille, autres exposants, et même des amis à la police: sur le marché, cette mère de trois enfants s’appuie sur un solide réseau. «Cela me donne la force de regarder devant moi. Je leur en suis infiniment reconnaissante.»

Elle accepte même de braver le froid. «Pour l’instant, je me sens assez en forme pour travailler ici. Les symptômes restent supportables. Je peux encore rire, j’ai encore mes cheveux. Ça va.» Et puis, il y a sa passion de toujours: le chocolat. «Avoir un stand ici a toujours été mon rêve»

Manuela Waldspurger savoure chaque nouvelle journée qui s’offre à elle. «Je vis pleinement l’instant présent, parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait», conclut-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus