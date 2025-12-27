Le corps d'un homme a été retrouvé sur les rives du Rhin à Sevelen (SG). Il s'agit de Moritz G., employé d'une commune du Liechtenstein. Un peu plus tard, la police a retrouvé plusieurs membres de sa famille décédés dans un appartement de Vaduz.

Cet employé communal a-t-il été tué parce qu'il avait volé de l'argent?

Mattia Jutzeler , Georg Nopper et Qendresa Llugiqi

Rien ne rappelle le terrible drame qui s'est déroulé 48 heures plus tôt. Vendredi matin, Blick s'est rendu à Vaduz pour tenter d'en savoir un peu plus sur la mort de Moritz G.* et de trois membres de sa famille: pas de fleurs ni bougies, juste une atmosphère glaçante due à la bise.

Mercredi, la veille de Noël, le corps de l'homme de 41 ans a été retrouvé sur les rives du Rhin, près de Sevelen, dans le canton de Saint-Gall. Quelques heures plus tard, la police du Liechtenstein a fait une autre découverte macabre dans un appartement de la Principauté: le père de Moritz G, sa mère et sa sœur étaient décédés.

Les circonstances de ces décès restent mystérieuses. Des autopsies ont été ordonnées pour les quatre personnes. Des analyses du matériel numérique saisi ont également été lancées. Il n'y a que 1,5 km qui séparent l'appartement de Vaduz au lieu où le corps de Moritz G. a été retrouvé. Les pièces du puzzle s'assemblent peu à peu.

De l'argent détourné?

Moritz G. occupait un poste à responsabilité dans la commune liechtensteinoise de Triesen, comme l'a indiqué la police nationale dans un communiqué de presse publié le jour de Noël. Cependant, il avait été suspendu par l’administration communale quelques jours auparavant. Motif? Un trou dans les comptes de la municipalité. Sur les réseaux sociaux, la rumeur enfle: il y aurait un lien entre l'argent manquant et les quatre décès.

Selon les informations de Blick, Moritz G. était employé depuis six ans par la commune de Triesen. Il a obtenu une promotion début 2024, qui lui a permis un meilleur contrôle sur les finances de cette localité de 5000 âmes.

Un déficit de 71'000 francs

Le 19 décembre, la maire du village, Daniela Erne-Bec, a annoncé sur le site web de la commune que «lors d'un audit de routine des finances municipales de Triesen, une irrégularité a été découverte. Un déficit interne d'environ 71'000 francs suisses a été constaté pour l'année civile en cours».

Une enquête a tout de suite été ouverte. «Sur la base des premiers éléments, un cadre a été immédiatement suspendu de ses fonctions jeudi et mis en congé jusqu'à nouvel ordre, a déclaré Daniela Erne-Beck, rappelant que «la présomption d'innocence s'appliquait».

«Le gouvernement a appris avec consternation la découverte de plusieurs corps à Vaduz. La police criminelle et toutes les autorités concernées poursuivent leurs investigations jour et nuit avec tous les moyens nécessaires», a déclaré le ministre de l'Intérieur du Liechtenstein, Hubert Büchel, à la chaîne de télévision régionale saint-galloise TVO.

*Nom d'emprunt