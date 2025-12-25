Un employé communal de Triesen, retrouvé mort le 17 décembre 2025 près du Rhin à Sevelen (SG), avait été suspendu pour irrégularités financières. Trois membres de sa famille ont été découverts morts à Vaduz le même jour.

L'homme retrouvé mort à Sevelen (SG) avait des problèmes d'argent

L'homme retrouvé sans vie mercredi sur les rives du Rhin à Sevelen (SG) est un employé de la commune liechtensteinoise de Triesen. Il avait été suspendu quelques jours plus tôt en raison d'irrégularités dans la caisse communale.

La police de la principauté continue d'enquêter en collaboration avec la police cantonale de Saint-Gall, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué.

Après la découverte du corps de l'homme non loin de la frontière helvetico-liechtensteinoise, trois autres corps sans vie ont été découverts dans un appartement de Vaduz. Selon la police, il s'agit de membres de la famille du Liechtensteinois âgé de 41 ans: son père de 73 ans, sa mère de 68 ans et sa sœur de 45 ans.

La police du Liechtenstein n'a fourni aucune information sur les circonstances du décès des quatre personnes. Une demande de l'agence Keystone-ATS est restée sans réponse pour l'instant. Les autorités judiciaires ont ordonné l'autopsie des quatre corps, qui se fait à l'Institut de médecine légale de Saint-Gall.