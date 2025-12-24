DE
Découvert inanimé
Un quadragénaire retrouvé mort sur les rives du Rhin à Sevelen (SG)

Mercredi matin, un homme de 41 ans a été retrouvé mort sur les rives du Rhin à Sevelen (SG). Originaire du Liechtenstein, il a été découvert inanimé. La police de Saint-Gall enquête sur les circonstances de son décès.
Publié: 17:46 heures
Un panneau sur le pont du Rhin entre Sevelen en Suisse et Vaduz au Liechtenstein, le 5 août 2025 à Vaduz.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme a été retrouvé mort mercredi matin sur les rives du Rhin à Sevelen (SG). Il s'agit d'un Liechtensteinois de 41 ans. Selon la police cantonale de Saint-Gall, la cause du décès n'est pas encore claire et l'enquête est en cours.

Mercredi, peu après 10h30, la police cantonale de Saint-Gall a été informée qu'une personne était inanimée sur les rives du Rhin. Sur place, les forces d'intervention n'ont pu que constater le décès de l'homme, a indiqué mercredi la police cantonale dans un communiqué.

