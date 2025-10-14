DE
Nobel de la paix
Piqué, le Venezuela ferme son ambassade en Norvège

Le Venezuela ferme son ambassade à Oslo suite à l'attribution du prix Nobel de la paix à l'opposante Maria Corina Machado. Le gouvernement vénézuélien évoque une «restructuration intégrale» de ses services diplomatiques, sans commenter directement le prix Nobel.
Publié: 09:03 heures
Nicolas Maduro a traité la lauréate de 58 ans de «sorcière démoniaque».
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le Venezuela a confirmé lundi avoir fermé son ambassade à Oslo, trois jours après l'attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado. Le gouvernement vénézuélien, qui n'a pas encore réagi à l'attribution du Nobel à Machado, a indiqué dans un communiqué procéder à une «restructuration intégrale» de ses services des relations extérieures. Le ministère norvégien des Affaires étrangères avait plus tôt annoncé la fermeture de l'ambassade vénézuélienne, mais précisé n'avoir reçu aucune explication.

«Nous avons été informés par l'ambassade du Venezuela qu'elle fermait ses portes, sans en donner la raison», a indiqué à l'AFP une porte-parole du ministère. «C'est regrettable. Malgré nos divergences sur plusieurs questions, la Norvège souhaite maintenir le dialogue ouvert avec le Venezuela et continuera à oeuvrer en ce sens», a-t-elle ajouté.

Le Venezuela a également annoncé la fermeture de son ambassade en Australie. En revanche, Caracas indique vouloir ouvrir des représentations diplomatiques au Zimbabwe et au Burkina Faso, pays qu'il considère comme des «partenaires stratégiques dans la lutte» contre les «pressions hégémoniques». Selon le journal norvégien Verdens Gang, qui a révélé l'information, les services de l'ambassade ne répondaient plus au téléphone lundi après-midi. Ses numéros ont été mis hors service, a constaté l'AFP dans la soirée.

«Travail inlassable en faveur des droits démocratiques»

Cette annonce survient trois jours après l'attribution à Oslo du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado qui a fait de la chute du pouvoir de Hugo Chavez (prédécesseur du président Nicolas Maduro) au Venezuela la cause de sa vie. Maria Corina Machado avait été empêchée de se présenter à la présidentielle de 2024, où le sortant Nicolas Maduro a été déclaré vainqueur malgré les protestations de l'opposition.

Dimanche, Nicolas Maduro a, sans mentionner son Nobel, traité la lauréate de 58 ans de «sorcière démoniaque», un qualificatif souvent employé par le gouvernement. Maria Corina Machado a été récompensée «pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie», selon les attendus du comité Nobel. 

