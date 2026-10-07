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Catalyse asymétrique
Le prix Nobel de chimie décerné au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai

Le Français Henri Kagan, 95 ans, et le Japonais Kenso Soai, 76 ans, ont reçu le prix Nobel de chimie 2026 pour leurs travaux pionniers en catalyse asymétrique, essentiels à la fabrication de médicaments.
Publié: il y a 17 minutes
Le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai reçoivent le prix Nobel de chimie 2026.
Photo: IMAGO/Fredrik Sandberg/TT
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AFP Agence France-Presse

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour leurs recherches en catalyse asymétrique. «Leurs découvertes ont joué un rôle déterminant pour les chimistes qui conçoivent des réactions destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques», a salué le comité Nobel dans un communiqué.

Une partie de ce secteur avait déjà été primée en 2001. Mais pas le professeur Kagan, considéré, en France et dans le monde, comme le «père» de cette technique. Ce qui avait valu les protestations à l'époque du ministère français de la Recherche. Henri Kagan, 95 ans, est aujourd'hui professeur à l'université Paris-Saclay.

Emprisonner des gaz

Kenso Soai, 76 ans, est lui professeur à l'université des sciences naturelles de Tokyo. «C'est le jour le plus incroyable de ma vie», a réagi le lauréat, joint par téléphone par la Fondation Nobel. La chimie est le troisième prix scientifique des Nobel, après la médecine et la physique, attribués lundi et mardi.

En 2025, il avait distingué de nouvelles structures moléculaires capables d'emprisonner des gaz. Cette année, plusieurs secteurs radicalement différents tiraient leur épingle du jeu chez les experts qui tentaient de deviner le ou les lauréats -- des recherches sur la thérapie génique aux hormones du sommeil, en passant par les travaux autour de la formation de monocouches auto-assemblées.

En plus d'être l'une des récompenses les plus prestigieuses de la planète, le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises, soit un peu plus d'un million d'euros. Le prix d'économie clôturera la saison Nobel le 12 octobre.

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