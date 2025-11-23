Publié: il y a 49 minutes

Cinquante élèves enlevés dans une école catholique au Nigeria ont réussi à s’échapper, tandis que le pape Léon XIV appelle à la libération immédiate des centaines d’otages.

50 des élèves enlevés dans une école nigériane ont réussi à s'échapper

50 des élèves enlevés dans une école nigériane ont réussi à s'échapper

Le Pape appelle à une libération «immédiate»

Cinquante élèves enlevés au Nigeria se sont échappés, tandis que plus de 300 personnes restent captives. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Cinquante élèves parmi les plus de 300 enlevés vendredi dans une école catholique du Nigeria ont échappé à leurs ravisseurs, a annoncé dimanche une organisation chrétienne dans un communiqué.

«Nous avons reçu une bonne nouvelle: 50 élèves se sont échappés et ont retrouvé leurs parents», a déclaré l'Association chrétienne du Nigeria dans un communiqué, précisant que l'évasion a eu lieu entre vendredi et samedi.

Le pape appelle à la libération «immédiate» des élèves

Le pape Léon XIV a appelé dimanche à la libération «immédiate» des élèves et enseignants enlevés par des hommes armés dans une école catholique au Nigeria, lors de l'un des plus importants kidnappings de masse du pays.

«J'ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de l'enlèvement de prêtres, de fidèles et d'élèves au Nigeria», a-t-il déclaré.

L'Association chrétienne du Nigeria (CAN) a indiqué samedi que des hommes armés avaient enlevé 315 personnes, élèves et enseignants, dans une école catholique de l'ouest du Nigeria la veille, après déjà un événement similaire en début de semaine dans un lycée du nord-ouest du pays (25 jeunes filles enlevées).

«Je lance un appel pressant pour la libération immédiate des otages», a ajouté Léon XIV, exprimant sa «profonde tristesse, en particulier pour les nombreux jeunes hommes et femmes enlevés et pour leurs familles angoissées».

«Prions pour nos frères et soeurs et pour que les églises et les écoles demeurent toujours et partout des lieux de sécurité et d'espoir», a-t-il conclu à la fin de la prière de l'Angélus.