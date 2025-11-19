Au Nigeria, 25 lycéennes ont été kidnappées à Kebbi, dans le nord-ouest du pays. L'une d'elles a pu s’échapper. L'incident relance aux Etats-Unis les discussions sur la sécurité et «la persécution des chrétiens».

Au Nigeria, les enlèvements de masse sont fréquents, notamment depuis le kidnapping de 300 écolières à Chibok en 2014. Photo: AP

Les forces armées nigérianes étaient toujours mardi soir à la recherche de la vingtaine de lycéennes kidnappées dans le nord-ouest du pays, leur enlèvement suscitant des réactions aux Etats-Unis où une campagne affirmant que les chrétiens sont persécutés au Nigeria agite les cercles conservateurs, jusqu'au président Donald Trump.

Des hommes armés ont enlevé 25 lycéennes de l'école pour filles de Maga, dans l'Etat de Kebbi (nord-ouest du Nigeria), dans la nuit de dimanche à lundi, et tué le directeur-adjoint de l'établissement scolaire, Hassan Makuku. «L'une des lycéennes a pu s'échapper lorsqu'elle a été traînée de force, il en reste donc 24 pour le moment» , a indiqué le commissaire à l'information de l'Etat de Kebbi, Alhaji Yakubu Ahmed.

Au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique de l'ouest miné par l'insécurité, les enlèvements de masse sont courants, surtout depuis le kidnapping par les jihadistes de Boko Haram de près de 300 écolières à Chibok, dans le nord-est, en 2014. Aux Etats-Unis, un membre de la chambre des représentants, Riley Moore, a appelé à «prier» pour les lycéennes enlevées.

«Bien que nous ne disposions pas de tous les détails concernant cette horrible attaque, nous savons qu'elle s'est produite dans une enclave chrétienne du nord du Nigeria», a déclaré l'élu Républicain sur X. Les lycéennes «sont toutes musulmanes», a toutefois affirmé mardi à l'AFP la police de l'Etat de Kebbi.

De l'huile américaine sur le feu

Le président nigérian Bola Tinubu «a exprimé sa tristesse face à l'enlèvement des écolières», dans un communiqué publié mardi. Cette attaque a eu lieu «malgré les avertissements des services de renseignement concernant une possible attaque des bandits», a déclaré la présidence, qui a indiqué que le vice-président Kashim Shettima se rendrait dans l'Etat de Kebbi mercredi. «Nos forces de sécurité ne peuvent réussir à nous protéger si la population ne coopère pas et ne partage pas les informations qui les aideront à sécuriser nos communautés», a déclaré le président nigérian.

L'enlèvement des 25 lycéennes a eu lieu dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et le Nigeria, Donald Trump ayant mentionné des «meurtres de chrétiens» perpétrés par des «terroristes islamistes» au Nigeria et ayant évoqué la possibilité d'une intervention militaire américaine.

Les autorités nigérianes ont toujours réfuté ces allégations, affirmant que l'insécurité qui mine le pays tue plus de Musulmans que de Chrétiens. Cette rhétorique est poussée à Washington par des élus conservateurs, notamment Riley Moore, ainsi que des associations de défense des Chrétiens.

«Le masque du chaos»

Récemment, la rappeuse Nicki Minaj a remercié le président américain pour «avoir fait de cette question une priorité» lors d'une table ronde organisée à ce sujet mardi à New York par l'ambassadeur américain à l'ONU Mike Waltz. Ce dernier dénonce pour sa part «un génocide qui porte le masque du chaos» au Nigeria.

Les parlementaires américains doivent décider jeudi si le Nigeria doit intégrer la liste des pays «particulièrement préoccupants» ("Country of Particular Concern», CPC) en termes de liberté religieuse comme demandé par Donald Trump. Des sanctions pourraient alors viser des responsables nigérians.

Lundi, le chef de l'état-major de l'armée nigériane, le général Waidi Shaibu, a ordonné à ses troupes de mener des recherches «jour et nuit». L'épouse du directeur-adjoint de l'établissement scolaire, tué lors de l'attaque, a raconté avoir été réveillée en pleine nuit par des bruits provenant de l'extérieur de sa maison. Puis des hommes armés ont fait irruption à leur domicile.

«Nous avons commencé à nous battre avec eux et l'un d'eux a sorti son arme et a tiré sur mon mari, puis il m'a traînée par la main hors de la maison», a-t-elle raconté à la chaîne de télévision nigériane Channels. «J'étais encore en train de crier quand ma fille est arrivée, ils m'ont laissée et l'ont prise», a-t-elle raconté, ajoutant que sa fille avait finalement pu s'échapper.

Souvenirs douloureux de 2021

Il s'agit du deuxième enlèvement massif d'élèves à Kebbi en quatre ans. En 2021, des «bandits» ont enlevé plus de cent élèves et certains membres du personnel du Federal Government College de Yauri. Les élèves ont été libérés petit à petit au cours des deux dernières années. Certaines élèves ont été mariées de force et sont revenues avec des bébés.

L'Etat de Kebbi est pris en étau entre la menace jihadiste provenant du Niger frontalier et celle des «bandits», des gangs criminels qui pillent les villages, rançonnent, enlèvent et tuent les habitants dans toute la partie nord du pays.

Beaucoup d'entre eux opèrent depuis des campements installés dans la forêt de Zamfara, située non loin de Maga, à cheval sur les Etats de Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi et Niger, d'où ils lancent des attaques contre les villages.