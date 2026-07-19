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23 blessés
16 soldats tués vendredi lors d'une attaque «terroriste» au Niger

Seize soldats ont été tués et 23 blessés, dont neuf grièvement, lors d'une attaque terroriste vendredi 17 juillet à Téra, dans l'ouest du Niger, près des frontières avec le Mali et le Burkina Faso.
Publié: 16:15 heures
Seize soldats ont été tués et vingt-trois blessés vendredi lors d'une attaque «terroriste» dans l'ouest du Niger.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Seize soldats ont été tués et vingt-trois blessés vendredi lors d'une attaque «terroriste» dans l'ouest du Niger, près du Mali et du Burkina Faso, a rapporté dimanche l'Agence nigérienne de presse (ANP, média d'Etat).

«Une attaque terroriste ayant visé un détachement militaire dans la zone de Téra (région de Tillabéri) a fait, le vendredi 17 juillet, 16 martyrs, 23 blessés dont neuf graves, côté ami», a affirmé l'ANP, qui fait également état de «15 terroristes tués».

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