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Un pote de Keanu Reeves
Un réalisateur condamné à 30 mois de prison pour avoir escroqué Netflix

Le cinéaste américain Carl Rinsch a été condamné à 30 mois de prison pour avoir escroqué Netflix. Engagé en 2018 pour développer la série de science-fiction «White Horse», le réalisateur a été reconnu coupable par la justice fédérale de Manhattan.
Publié: il y a 43 minutes
Carl Rinsch, réalisateur de «47 Ronin», condamné à 30 mois de prison pour avoir escroqué Netflix.
Photo: AP Photo/Seth Wenig
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AFP Agence France-Presse

Le réalisateur hollywoodien Carl Rinsch, accusé d'avoir escroqué Netflix, qui l'avait engagé pour créer une série de science-fiction, a été condamné à 30 mois de prison, a annoncé le parquet fédéral de Manhattan lundi. Connu pour le film de samouraïs mettant en scène Keanu Reeves «47 Ronin» (2013), Carl Rinsch avait signé avec la plateforme de streaming en 2018 pour un projet baptisé «White Horse».

Netflix lui a versé 44 millions de dollars entre 2018 et 2019, puis une rallonge de 11 millions en mars 2020. Avec ces 11 millions de dollars, Carl Rinsch «a pris des paris risqués sur des options boursières hautement spéculatives et des cryptomonnaies» et s'est offert des «articles de luxe», notamment cinq Rolls Royces et une Ferrari, a précisé le procureur Jay Clayton dans un communiqué.

Sa peine comprend par ailleurs trois ans de mise à l'épreuve, la confiscation de 11 millions de dollars et le paiement de 700 dollars d'amende. Le réalisateur de 48 ans avait été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent au terme de son procès en décembre 2025.

Dans un document judiciaire déposé pour aider à déterminer sa peine, sa défense a expliqué que les faits s'étaient produits dans un contexte «d'énorme pression» professionnelle et d'un divorce «incroyablement conflictuel». L'acteur Keanu Reeves a également écrit au juge pour solliciter son «indulgence» et sa «miséricorde» envers son «ami» Carl Rinsch, qu'il décrit comme un «artiste exceptionnel» mais capable de «s'auto-saboter» en voulant en faire trop.

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