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Netanyahu promet une «grosse surprise» à l'Autorité palestinienne

Benjamin Netanyahu annonce une «grosse surprise» pour l'Autorité palestinienne après une attaque meurtrière en Cisjordanie. Le Premier ministre israélien reste vague, évoquant la «ruse et la surprise» en pleine campagne électorale.
Publié: il y a 4 minutes
Netanyahu menace l'Autorité palestinienne d'une réponse surprise.
Photo: imago/Xinhua
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit dimanche réserver une «grosse surprise» à l'Autorité palestinienne, après avoir ordonné une opération militaire majeure en Cisjordanie occupée suite à une attaque meurtrière vendredi.

Vendredi soir sur la chaîne I24, en campagne pour les élections législatives de mardi, le Premier ministre a éludé à une question sur son éventuelle intention de démanteler l'Autorité palestinienne, se disant en faveur de «la ruse et la surprise».

Deux soldats israéliens tués

«Nous avons transformé le Moyen-Orient. J'ai dit que nous changerions les choses et nous l'avons fait», a déclaré le dirigeant, qui joue sa survie politique aux législatives. «Il y a une très grosse surprise qui attend l'Autorité palestinienne aussi», a-t-il ajouté sans plus de détails.

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Vendredi, après l'attaque de deux hommes armés ayant tué deux soldats israéliens près d'Hébron avant d'être abattus, dans le sud de la Cisjordanie occupée, ses alliés d'extrême droite avaient appelé à démanteler l'Autorité palestinienne – qu'aucun élément ne suggère pourtant en lien avec l'attaque.

Créée par les accords d'Oslo dans les années 1990, l'AP administre partiellement le territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, et reste l'interlocuteur officiel de la communauté internationale, en marge de la prise de pouvoir du Hamas à Gaza en 2007. Benjamin Netanyahu s'oppose à la création d'un État palestinien, comme son principal opposant à l'élection de mardi, le centriste Gadi Eisenkot.

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