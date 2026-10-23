Les prix du pétrole atteignent des sommets inédits en six mois, le baril de Brent grimpant à 116,72 dollars vendredi. Les tensions croissantes entre les Etats-Unis et l'Iran inquiètent les marchés.

AFP Agence France-Presse

Les prix du pétrole ont poursuivi leur ascension vendredi, le Brent évoluant à un plus haut depuis fin avril, alors que les investisseurs s'inquiètent d'une nouvelle escalade des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en décembre, a progressé de 3,14 % à 116,72 dollars, un niveau inédit depuis près de six mois. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, a gagné 3,82 % à 103,27 dollars.

«Le pétrole bondit alors que le bras de fer s'intensifie entre Washington et Téhéran», résument les analystes de Briefing.com. Les Etats-Unis pourraient frapper l'Iran dès ce week-end, a déclaré vendredi l'émissaire américain Tom Barrack, après la multiplication des menaces de Washington et d'Israël en ce sens ces derniers jours.

Le président américain Donald Trump a dit plusieurs fois récemment qu'il allait bientôt prendre une «décision» concernant l'Iran, affirmant qu'il pourrait adopter «la manière douce» ou «la manière forte». Mais il avait jusque-là laissé entendre que cela ne se produirait pas avant les élections législatives américaines du 3 novembre.

Nombreuses incertitudes

Le marché s'inquiète aussi des attaques répétées des Houthis du Yémen contre des infrastructures civiles en Arabie Saoudite, notamment des sites pétroliers et des aéroports. «De nombreuses incertitudes subsistent quant aux volumes de pétrole réellement disponibles sur le marché», écrit dans une note Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank.

Selon la plateforme de suivi maritime Kpler, les volumes de barils exportés par les pays du Golfe sont revenus au-delà de leurs niveaux d'avant-guerre lors de la semaine achevée le 18 octobre.

Le gaz explose

Mais «le marché est de plus en plus préoccupé par la possibilité que de nouvelles attaques endommagent les infrastructures de production, de transformation ou d'exportation, provoquant des perturbations difficiles à résoudre», explique Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Côté gaz, la référence européenne, le contrat à terme du TTF néerlandais, s'affiche à ses plus hauts niveaux depuis 2022, et montait vers 19H00 GMT de 3,77 % à 93,44 euros le mégawattheure. «En plus de livraisons de gaz naturel liquéfié qui restent faibles en provenance du Golfe et de la récente attaque contre un méthanier au large des côtes du Yémen, les faibles niveaux de stockage de gaz (en Europe, ndlr) accentuent la pression à la hausse sur les prix», précise Mme Lambrecht.