En redescendant du mont Himlung Himal
Un alpiniste australien décède sur les pentes d'un sommet himalayen

Un Australien est décédé en redescendant du mont Himlung Himal. Les secours n'ont pas pu intervenir en raison du mauvais temps. Sa mort survient alors que la saison d’automne, très fréquentée par les alpinistes au Népal, a déjà coûté la vie à plusieurs grimpeurs.
La semaine dernière, deux grimpeurs, un Français et un Sud-Coréen, ont aussi trouvé la mort lors d'expéditions sur le mont Ama Dablam (6'812m).
Photo: KEYSTONE

Un alpiniste australien de 49 ans est décédé mercredi en redescendant du mont Himlung Himal, un sommet himalayen réputé comme modérément difficile d'une altitude de 7'126m, a-t-on appris dimanche auprès du département népalais du Tourisme.

Chin-Tark Chan «est décédé alors qu'il se trouvait au camp 3 à une altitude de 6'100m», a précisé à l'AFP son directeur, Himal Gautam, ajoutant que les secours n'avaient pu l'évacuer à cause du mauvais temps.

Le corps de la victime, dont les causes de la mort n'ont pas été immédiatement identifiées, devrait être ramené ultérieurement en hélicoptère sur la capitale népalaise Katmandou, a poursuivi Himal Gautam.

Le responsable de l'expédition dont faisait partie la grimpeur australien, Lakpa Sherpa, a indiqué qu'il avait échoué l'an dernier à atteindre le sommet du Himlung Himal pour des raisons de santé.

Prisé par les alpinistes

Les pentes de ce pic situé près de l'Annapurna ont accueilli plus de 400 alpinistes pendant cette saison d'automne (août-novembre).

Le Népal, qui compte huit des dix plus hauts sommets du monde, accueille chaque année des centaines d'alpinistes durant les saisons de printemps et d'automne. Elles sont considérées comme plus périlleuses en raison du froid et de la neige notamment.

