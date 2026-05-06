Mexico, l'une des plus grandes villes du monde, s’enfonce à une vitesse alarmante. De nouvelles données de la NASA révèlent l’ampleur du phénomène qui menace cette mégapole de 22 millions d’habitants.

Léa Perrin Journaliste Blick

Après New York et Jakarta, la ville de Mexico s'enfonce à son tour à une vitesse alarmante... visible depuis l'espace. Alors que le tourisme explose au Mexique, de nouvelles données de la NASA suscitent des inquiétudes autour de la capitale. Un puissant système radar a révélé un taux d'affaissement record dépassant 2 cm par mois, faisant de Mexico l'une des capitales qui s'enfoncent le plus rapidement au monde.

Avec ses 22 millions d'habitants, Mexico City est non seulement l'une des plus grandes villes du monde, mais aussi la plus grande ville d'Amérique du Nord, devant les géants urbains comme New York ou Los Angeles. Sa particularité? Cette mégapole tentaculaire a été construite sur un ancien lac d'altitude et repose sur une vaste nappe phréatique qui fournit environ 60% de l'eau potable à ses habitants.

Surexploitation et surpoids

Deux variantes qui ne forment un équilibre fragile. Au fil des décennies, le pompage intensif des eaux souterraines a provoqué l'affaissement progressif du sol qui s'étend sous la ville. Cette surexploitation a également aggravé la crise de l'eau majeure que traverse Mexico, menacée aujourd'hui d'une pénurie totale. Sur ces sols argileux particulièrement instables, le poids extrême des infrastructures et du développement urbain rapide plonge la ville dans un affaissement fulgurant.

Bien que ce phénomène soit documenté depuis 1925, le satellite NISAR, l'un des systèmes radar les plus puissants jamais envoyé dans l'espace, a récemment permis de cartographier avec précision les mouvements du sol de la capitale. Le résultat de cette mission menée conjointement par la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale inquiète les scientifiques. Entre octobre 2025 et janvier 2026, durant la saison sèche au Mexique, le NISAR a enregistré un affaissement de plus de 2 cm par mois. Certaines zones de l'agglomération s'enfoncent même jusqu'à 35 cm par an.

Conséquences dramatiques

Les conséquences sont déjà visibles pour les habitants et les infrastructures. Routes fissurées, bâtiments inclinés, conduites endommagées ou encore dégradations du réseau ferroviaire touchent la ville, y compris son métro, l'un des plus vastes réseaux de transport urbain d’Amérique. Parmi les secteurs les plus affectés figure l'aéroport international Benito Juarez, principal aéroport de la capitale, alors que le Mexique fait partie des dix pays les plus visités au monde.

L’un des monuments les plus emblématiques de la ville illustre déjà les conséquences de cet affaissement. L'Ange de l’Indépendance, une colonne de 35 mètres inaugurée en 1910 pour célébrer le centenaire de l’indépendance du Mexique, a dû être rehaussé avec 14 marches supplémentaires à sa base en raison de l’enfoncement du terrain.

Un phénomène mondial

Si Mexico fait aujourd’hui partie des zones les plus touchées par ce phénomène, l’équipe scientifique de NISAR assure que de nombreuses autres découvertes pourraient suivre ailleurs dans le monde. Pour l'instant, Jakarta reste la ville qui s'enfonce le plus rapidement au monde, avec certains quartiers qui se retrouvent déjà sous le niveau de la mer. Face à cette situation critique, le gouvernement indonésien a lancé le vaste et controversé projet de déplacer sa capitale sur l'île de Bornéo.

New York, Venise, Shanghai ou encore Bangkok sont également confrontées à des phénomènes similaires, de manière plus modérée. Mais le satellite NISAR pourrait révéler des découvertes bien plus inquiétantes encore.