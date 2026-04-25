Deux agents américains, dont l'un soupçonné d'appartenir à la CIA, sont morts au Mexique après une opération antidrogue. Selon le gouvernement mexicain, ils n'avaient pas d'autorisation pour intervenir dans le pays.

Les agents de la CIA tués au Mexique n'avaient pas le droit d'y être

Les agents de la CIA tués au Mexique n'avaient pas le droit d'y être

AFP Agence France-Presse

Les deux agents des Etats-Unis qui sont morts dans un accident de la route au Mexique la semaine passée après une opération contre le narcotrafic ne disposaient pas d'autorisation pour intervenir dans le pays, a annoncé samedi le ministère mexicain de l'Intérieur.

L'un des deux fonctionnaires, qui, selon la presse américaine, appartenait à la CIA, «est entré dans le pays en tant que visiteur» et l'autre l'a fait «avec un passeport diplomatique», a précisé le ministère dans un communiqué.