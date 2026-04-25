AFP Agence France-Presse
Les deux agents des Etats-Unis qui sont morts dans un accident de la route au Mexique la semaine passée après une opération contre le narcotrafic ne disposaient pas d'autorisation pour intervenir dans le pays, a annoncé samedi le ministère mexicain de l'Intérieur.
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L'un des deux fonctionnaires, qui, selon la presse américaine, appartenait à la CIA, «est entré dans le pays en tant que visiteur» et l'autre l'a fait «avec un passeport diplomatique», a précisé le ministère dans un communiqué.
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