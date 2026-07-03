Kidnappée, une journaliste mexicaine a été retrouvée morte

Le corps de Roxana Guzman, journaliste mexicaine enlevée à son domicile en juin, a été retrouvé dans une maison, a confirmé le parquet après des expertises.

AFP Agence France-Presse

Le corps sans vie de la journaliste Roxana Guzman, directrice d'un média local mexicain, enlevée mi-juin à son domicile, a été retrouvé, a annoncé vendredi le parquet de Veracruz (est).

Les expertises ont conclu qu'un corps retrouvé dans une maison «correspondait à celui de la journaliste», a indiqué dans un communiqué le parquet régional, déchargé de l'enquête au profit du parquet fédéral après l'émoi suscité par son enlèvement.

Deux hommes cagoulés avaient enlevé Roxana Guzman à son domicile, selon les images d'une vidéo de 35 secondes largement diffusée au Mexique. Un homme s'attaque à la porte du domicile de la journaliste à coups de masse puis un autre, muni d'une arme à feu, finit de défoncer la porte à coups de pied. La vidéo s'interrompt ensuite. L'extrait a été repris par de nombreux médias à travers le monde entier.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Quatre policiers impliqués

L'enquête a conduit à l'arrestation de huit personnes poursuivies pour homicide, dont quatre policiers municipaux qui «fournissaient des ressources, de la nourriture et un soutien logistique aux opérations du groupe criminel» qui avait enlevé la journaliste, selon le parquet.

Le Veracruz est l'un des Etats où l'on dénombre le plus de crimes contre des journalistes. Un spécialiste des faits divers, Luis Angel Lopez Valdez, y a été abattu en juin dans un taxi.

Il bénéficiait pourtant de mesures de protection des autorités locales et avait reçu des menaces en raison de son travail journalistique. Roxana Guzman est le troisième journaliste tué dans le Veracruz en 2026. En janvier, Carlos Castro avait été tué par balles dans un restaurant.

Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour exercer le métier de journaliste, avec plus de 150 professionnels assassinés depuis 1994, selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF). En 2025, neuf journalistes y ont été tués, selon l'organisation.