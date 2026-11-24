Une lionne a-t-elle rôdé 24 heures à Istanbul? La question agite les réseaux sociaux turcs après une très officielle opération de capture de l'animal qui a échoué, alimentant théories du complot et sarcasmes sur les puissants.
L'alerte a été donnée dimanche soir lorsque des images floues de ce qui semblait être une lionne ont été capturées par des caméras de surveillance à Uskumruköy, un quartier du nord d'Istanbul, selon la Direction de la nature et des parcs de Turquie.
Des habitants ont affirmé l'avoir vue et des équipes, munies de caméras thermiques, ont été lancées à sa recherche. Le bureau du gouverneur d'Istanbul a confirmé que la lionne avait été «localisée» et que tout était «mis en oeuvre pour la capturer vivante».
Mais lundi soir, coup de théâtre. Le même bureau a finalement jugé que «l'animal sur les images n'était ni une lionne ni aucun autre grand félin», mettant fin aux recherches jusqu'à nouvel ordre.
Depuis, les mèmes se multiplient sur la toile. La lionne fait un câlin à une vieille dame, distribue du thé, prend le bus. Et le félin, symbole du club de foot de Galatasaray, finit enfermé chez son rival de Besiktas. Mais des questions plus sérieuses émergent: comment un tel animal a-t-il pu se retrouver là?
Des politiques s'emparent du sujet
Des journalistes ont évoqué des cas précédents d'animaux sauvages retenus illégalement en captivité par des individus riches et influents, en signe de puissance. «Quel était cet animal que vous avez d'abord présenté comme une lionne avant d'affirmer que ce n'en était pas une? (...) A-t-elle été abattue? Ou son existence est-elle tenue secrète en raison de l'identité de son propriétaire?», a demandé sur X le journaliste Sorel Dagistanli.
«Beaucoup soupçonnent un étouffement de l'affaire en raison de l'influence du propriétaire présumé de la lionne. Une telle défiance envers les institutions est préoccupante, mais pas sans fondement», a de son côté estimé son confrère Ibrahim Kiras. Le sujet de la vraie fausse lionne a même fait son entrée dans l'arène politique.
«Si c'était (le président Recep Tayyip) Erdogan qui avait lâché la lionne, ça ne m'étonnerait même pas. Pourvu qu'on ne parle plus des fonds», a ironisé le chef de l'opposition, Özgür Özel, dans une allusion à un vaste scandale financier qui secoue le pouvoir turc.
M. Özel, à la tête du Yeni Parti («Nouveau Parti») depuis cet été, a aussi comparé Istanbul à un univers de jeux vidéo, où rôdent des animaux sauvages. A un détail près. «Dans ces jeux, plus vous enfreignez la loi, plus vous êtes recherché. En Turquie, plus vous accumulez les délits, plus la protection d'Erdogan augmente», a-t-il lancé.