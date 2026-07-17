Le vol d'essai de la fusée géante Starship a été annulé jeudi à la dernière minute par SpaceX, au moment même où le propulseur s'apprêtait à décoller. Selon Elon Musk, plusieurs moteurs ne se sont pas allumés, déclenchant l'arrêt automatique du lancement.

SpaceX interrompt un vol d'essai de sa fusée Starship à la dernière minute

SpaceX interrompt un vol d'essai de sa fusée Starship à la dernière minute

AFP Agence France-Presse

SpaceX a annulé au dernier moment jeudi un vol d'essai de sa gigantesque fusée Starship, qui devait être le premier depuis son entrée record en Bourse début juin, l'interrompant au moment même où le propulseur commençait à se lancer. «Certains des moteurs ne se sont pas allumés, déclenchant une interruption automatique du lancement», a écrit le patron de l'entreprise, Elon Musk, sur X. «Prochaine tentative de lancement, espérons-le, dans quelques jours», a-t-il ajouté.

La fusée devait s'élancer de Starbase, au Texas, en fin d'après-midi jeudi pour une mission marquant son 13e vol. Les objectifs de cette mission sont similaires à ceux du vol réalisé en mai dernier, considéré comme un succès, et qui avait marqué les débuts de la dernière version de la fusée géante Starship, mesurant 124 mètres de haut.

Ce précédent essai visait avant tout à valider en conditions réelles les nombreuses évolutions apportées au vaisseau. Le vol n'avait cependant pas été exempt d'incidents. Des problèmes sur certains moteurs du propulseur Super Heavy avaient notamment empêché un retour contrôlé et il s'était abîmé dans les eaux du Golfe du Mexique.

Des centres de données dans l'espace

SpaceX affirme avoir depuis «apporté plusieurs modifications, tant au niveau du matériel que des logiciels, afin de corriger les problèmes identifiés lors du précédent vol». Lors de sa prochaine tentative, l'entreprise espère réussir sans encombre l'ensemble des étapes clés de la mission: décollage, ascension, séparation des étages, manoeuvre de retour du propulseur puis amerrissage contrôlé.

L'étage supérieur de Starship doit également déployer 20 satellites Starlink V3. SpaceX prévoit par ailleurs de tester le rallumage en orbite d'un moteur Raptor, une étape importante pour les futures missions de longue durée.

L'entreprise compte enfin évaluer plusieurs améliorations apportées au bouclier thermique du vaisseau. Ce nouveau vol sera le premier après l'entrée record en Bourse de SpaceX à Wall Street.

Portée par l'expansion rapide de son service d'internet par satellite Starlink, l'entreprise d'Elon Musk affiche désormais de grandes ambitions, allant jusqu'à envisager le développement de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans l'espace. Les progrès de SpaceX sont particulièrement scrutés car l'entreprise est sous contrat avec la Nasa pour développer une version modifiée de Starship qui servira de module d'atterrissage lunaire.