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Partisans de la guerre
Donald Trump relaie les images d'une manifestation à Berne

Samedi, une manifestation a eu lieu devant l'ambassade américaine à Berne avec des affiches en faveur de Donald Trump et de Reza Pahlavi. Donald Trump lui-même a posté des photos de la manifestation bernoise sur Truth Social.
Publié: 17:18 heures
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Dernière mise à jour: 17:19 heures
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Trump a fait l'éloge d'une manifestation à Berne sur Truth Social.
Photo: Truth Social
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Céline Zahno

«Thank you, President Trump», peut-on lire sur l'une des affiches, tandis que des drapeaux iraniens et américains flottent en arrière-plan. Sur une autre bannière, Reza Pahlavi, fils de l'ex-Shah d'Iran, est célébré comme «l'architecte de la paix». Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux documentent un rassemblement qui s'est déroulé samedi devant l'ambassade américaine à Berne.

Le président américain Donald Trump en personne a rendu hommage au rassemblement sur son réseau social Truth Social. «Manifestation pro-Trump et pro-USA à Berne avec une grande participation iranienne et des affiches pro-Trump», écrit-il. «Des partisans de l'action des Etats-Unis en Iran, dont de nombreux Iraniens, se sont rassemblés aujourd'hui à Berne pour une manifestation pacifique.»

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Selon Trump, la photo a été prise par Callista Gingrich, l'ambassadrice américaine à Berne. Cette dernière a également partagé un cliché correspondant sur son profil Instagram.

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Une chaîne monarchiste rapporte

Diverses vidéos de la manifestation circulent sur Instagram. Certains utilisateurs, qui ont apparemment participé à la manifestation, se décrivent en ligne comme des monarchistes et des soutiens de Reza Pahlavi.

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Manoto TV, une chaîne de langue persane basée à Londres, a également couvert le rassemblement. Cette chaîne est notamment connue pour son soutien affirmé à l'ancien prince héritier Reza Pahlavi. Bloomberg a d'ailleurs récemment qualifié le média de «monarchiste, critique envers le régime et pro-israélienne».

Interrogée par Blick, la police cantonale bernoise a confirmé la manifestation autorisée devant l'ambassade américaine. «La police était sur place et, du point de vue de la police, tout s'est déroulé de manière pacifique», indique le service de presse. 

L'ambassade américaine était-elle impliquée dans l'organisation de la manifestation? La police cantonale refuse de s'exprimer sur le sujet et assure qu'elle ne peut pas donner davantage d'informations au sujets des personnes ayant demandé l'autorisation.

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