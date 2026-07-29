Nouvelle escalade au Moyen-Orient après plusieurs jours d'accalmie
Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.
Ce regain de violences est intervenu alors qu'à Washington, le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre, qu'ils ont lancée ensemble le 28 février.
«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.
Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre «des milices terroristes loyales à l'Iran», accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume.
Source: AFP
Plusieurs personnes tuées et blessées dans les frappes américano-saoudiennes en Irak
Les frappes américano-saoudiennes en Irak ont fait plusieurs morts et blessés, a annoncé mercredi les Hachd al-Chaabi (PMF), une ex-coalition de paramilitaires intégrée à l'armée.
«Ce matin, plusieurs quartiers généraux officiels des Hachd al-Chaabi dans différentes régions d'Irak ont été la cible de perfides attaques terroristes lancées par les forces américaines et saoudiennes. (...) Ces attaques ont entraîné le martyre de plusieurs membres du personnel et blessé d'autres, et ont causé des dégâts matériels à plusieurs bâtiments et biens», ont indiqué dans un communiqué les PMF, intégrées à l'armée irakienne mais dont certaines composantes pro-iraniennes agissent toujours de manière autonome.
Source: AFP
L'Iran dit avoir frappé trois pétroliers dans le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé mercredi avoir frappé trois pétroliers qui tentaient de franchir le détroit stratégique d'Ormuz, a annoncé l'agence de presse iranienne Tasnim.
«Il y a quelques heures, trois pétroliers contrevenants, qui avaient ignoré nos avertissements et continuaient à suivre une route dangereuse et illégale, ont été frappés et contraints de s'arrêter», ont affirmé les forces navales des Gardiens, citées par Tasnim.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir mené avec Ryad des frappes en Irak contre des alliés de l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi avoir mené avec les forces armées saoudiennes des frappes en Irak contre des «terroristes soutenus par l'Iran».
«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés «terroristes» de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.
Source: AFP
Les prix du pétrole rebondissent de 3% après des attaques iraniennes
Les cours du pétrole rebondissaient de plus de 3% mercredi en début d'échanges asiatiques, après que l'armée américaine a annoncé avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, premier regain de violence après plusieurs jours d'accalmie.
Vers 00H15 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain grimpait de 3,67% à 82,17 dollars, et celui du baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, gagnait 3,39% à 86,94 dollars, en net rebond après le reflux des derniers jours.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran
L'armée américaine a annoncé mardi avoir intercepté des missiles lancés par l'Iran, un premier regain de violence entre les deux pays après plusieurs jours d'accalmie. L'Iran a lancé ces missiles «dans le cadre d'une tentative d'attaque surprise contre les forces américaines basées au Moyen-Orient. Tous les missiles iraniens ont été interceptés avec succès», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Après deux semaines de bombardements sans précédent depuis le cessez-le-feu d'avril, Washington affirme vouloir redonner une chance à la diplomatie avec l'Iran. Donald Trump, dont l'armée a cessé ses frappes sur l'Iran depuis le week-end, a estimé lundi que les discussions, selon lui en cours avec Téhéran, avaient «de bonnes chances» d'aboutir.
Le président américain a par ailleurs rencontré mardi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, une réunion qualifiée de «positive» par les deux parties, leur permettant de faire front commun contre l'Iran. Israël, qui avait lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale, n'avait pas pris part à la dernière vague d'affrontements.
Le conflit au Moyen-Orient s'est récemment étendu à un front resté relativement calme depuis 2022, entre les Houthis et l'Arabie saoudite, qui soutient militairement le gouvernement yéménite opposé aux rebelles.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté des drones lancés depuis l'Irak
Le ministère saoudien de la Défense a annoncé mardi que l'armée avait intercepté des drones qui visaient des installations pétrolières dans l'est du royaume, accusant des groupes «liés à l'Iran» de les avoir lancés depuis l'Irak, pour la deuxième journée consécutive.
Le porte-parole du ministère, Turki al-Maliki, a déclaré que «les défenses aériennes ont intercepté et détruit plusieurs drones qui tentaient de viser des installations pétrolières», ajoutant que «ces nouvelles tentatives terroristes ont été lancées depuis le territoire irakien et menées par des milices terroristes liées à l'Iran».
Ryad avait déjà fait état lundi d'attaques similaires, appelant l'Irak à empêcher que son territoire soit utilisé pour lancer des opérations contre le royaume. Si le gouvernement irakien a annoncé l'ouverture d'une enquête, la «Résistance islamique en Irak», qui regroupe des groupes armés pro-iraniens, a nié être à l'origine d'une quelconque attaque contre l'Arabie saoudite.
Source: AFP
Netanyahu et Trump ont terminé leur réunion
Benjamin Netanyahu et le président américain Donald Trump ont eu mardi une réunion «extrêmement positive» à Washington, réaffirmant leur refus de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, selon une source proche du Premier ministre israélien et l'ayant accompagné à la Maison Blanche.
«Ce fut une réunion extrêmement positive. Le Premier ministre et le président ont eu une discussion excellente et approfondie sur les grandes questions du jour, au premier rang desquelles l'Iran», a rapporté cette source dans un communiqué diffusé auprès de journalistes, ajoutant que les deux dirigeants avaient réaffirmé leur «engagement indéfectible» à empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire.
Source: AFP
Les Houthis yéménites affirment avoir ciblé un pétrolier saoudien en mer Rouge
La chaîne al-Massira, affiliée aux Houthis du Yémen, a affirmé mardi que les rebelles pro-iraniens avaient visé à l'aide de missiles balistiques un pétrolier saoudien en mer Rouge, affirmant qu'il avait "violé le blocus naval" imposé par le groupe armé au royaume.
«Nous avons ciblé le pétrolier saoudien NCC GHAZAL pour avoir enfreint l'interdiction de navigation maritime imposée à l'ennemi saoudien», a indiqué la chaîne. Elle a ajouté que «le ciblage du navire saoudien est intervenu après qu'il a ignoré les avertissements et qu'il a été contraint de faire demi-tour et de rebrousser chemin après le tir de plusieurs missiles balistiques».
Source: AFP
Les Casques bleus découvrent plusieurs tonnes d'explosifs au Liban
Les forces de maintien de la paix de l'ONU ont déclaré mardi avoir découvert environ quatre tonnes d'explosifs début juillet dans un village du sud du Liban situé dans une zone sous occupation israélienne.
Au cours d'un «contrôle de routine» près du village frontalier de Houla, le 2 juillet, des Casques bleus «ont découvert 385 conteneurs abandonnés dans un bâtiment et renfermant environ 4000 kilogrammes d'explosifs, principalement des composés de nitrate d'ammonium», a affirmé la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).
Des spécialistes de la Finul ont «mené des opérations sur le site pour rendre ce matériau inerte, afin de le rendre inoffensif et éliminer le risque qu'il représentait», a assuré la Finul dans un communiqué, sans préciser à qui appartenaient les explosifs.
Source: AFP
L'UE condamne «sans équivoque» l'agression des deux diplomates français en Iran
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a vivement condamné mardi l'agression mi-juillet de deux diplomates français en Iran, appelant à traduire ses auteurs en justice. Le 20 juillet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait dénoncé «une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens» à l'encontre de deux diplomates, dont l'un avait été «molesté».
D'après le ministre français, les diplomates avaient été «détenus sans raison pendant plusieurs heures» et «interrogés», en raison de leur mission de soutien à la société civile iranienne. Autant d'actes que Bruxelles a condamné «sans équivoque». D'après la cheffe de la diplomatie de l'UE, ils constituent une «violation flagrante de la Convention de Vienne» sur les relations diplomatiques.
«L'Union européenne exprime sa solidarité avec la France et appelle l'Iran à traduire les auteurs de cette agression en justice et à respecter pleinement ses engagements internationaux», a-t-elle souligné dans un communiqué. Les autorités iraniennes ont démenti l'agression, affirmant que les diplomates n'avaient été que «brièvement interrogés» par les services de sécurité, après avoir participé à une «réunion avec plusieurs personnes recherchées par les autorités».
L'ambassadeur français en Iran, Pierre Cochard, a depuis été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Téhéran pour «ingérence». Le chargé d'affaires iranien en France avait lui été convoqué au Quai d'Orsay mardi dernier.
Source: AFP