Nouvelle escalade au Moyen-Orient après plusieurs jours d'accalmie

Les frappes au Moyen-Orient ont repris mercredi après une accalmie de plusieurs jours, l'armée américaine annonçant avoir intercepté des missiles iraniens, puis lancé une attaque conjointe avec l'Arabie saoudite contre des milices pro-iraniennes en Irak, provoquant un nouveau bond des prix du pétrole.

Ce regain de violences est intervenu alors qu'à Washington, le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre, qu'ils ont lancée ensemble le 28 février.

«Des avions de combat américains et saoudiens ont frappé plusieurs sites logistiques et d'armement terroristes dans l'est de l'Irak», a écrit le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), avertissant l'Iran et ses groupes alliés de cesser leurs attaques sous peine d'une nouvelle riposte américaine.

Le ministère de la Défense d'Arabie saoudite a confirmé ces frappes conjointes contre «des milices terroristes loyales à l'Iran», accusées d'avoir tenté d'attaquer à l'aide de drones des installations pétrolières dans l'est du royaume.

Source: AFP