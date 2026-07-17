Bahreïn, le Koweït et le Qatar confirment avoir été attaqués
Bahreïn, le Koweït et le Qatar ont dit vendredi avoir fait à des attaques iraniennes, après que les Etats-Unis ont bombardé l’Iran pour la sixième nuit consécutive. L’armée bahreïnie a affirmé dans un communiqué avoir «intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes».
Une journaliste de l’AFP à Manama, la capitale du royaume, a dit avoir entendu plusieurs explosions dans la nuit, après que les sirènes d’alertes ont été déclenchées. Le Koweït a annoncé aussi faire face à des «attaques de drones et de missiles» attribuées à l’Iran après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre la République islamique.
L’armée iranienne a ensuite revendiqué avoir visé au Koweït, au moyen de drones de type Arash, des sites «de déploiement des forces américaines et de soutien logistique à l’armée» des Etats-Unis, en riposte aux frappes américaines contre l’Iran, dans un message diffusé par la télévision d’Etat.
A Bahreïn, l’Iran a dit cibler, au moyen de drones, des avions de reconnaissance de l’armée américaine stationnés sur la base de Sakhir, en riposte aux attaques des Etats-Unis contre des «infrastructures urbaines» iraniennes, dans un communiqué relayé par la télévision d’Etat.
Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur des pourparlers avec les Etats-Unis aux côtés du Pakistan et abrite la plus importante base américaine du Moyen-Orient, a dit lui aussi avoir repoussé une attaque de missiles dans la nuit.
Source: AFP
L'Iran dit avoir touché des avions américains en Jordanie
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé vendredi avoir bombardé des avions militaires américains stationnés en Jordanie au moyen de missiles et de drones, en représailles aux frappes américaines sur l’Iran dans la nuit.
Dans un communiqué, l’armée idéologique de la République islamique a assuré avoir détruit «plusieurs avions ravitailleurs et chasseurs américains» et occasionné «de graves dégâts à de nombreux autres». Les Gardiens ont également appelé les Jordaniens à s’en prendre «aux intérêts des Américains agressifs et hostiles à l’Islam» dans leur pays, l’un des principaux alliés de Washington au Moyen-Orient.
Source: AFP
L'Iran expose une immense affiche de Donald Trump gisant dans un cercueil
A Téhéran, une immense affiche représente désormais le président américain Donald Trump allongé dans un cercueil. Sous cette image, exposée sur la place de la Révolution islamique, au centre de la capitale iranienne, figurent plusieurs slogans anti-Trump en persan ainsi qu'un message en anglais: «Nous tuerons Trump».
Cette nouvelle provocation intervient après plusieurs appels lancés en Iran à l'assassinat du président américain. Durant la semaine de deuil national organisée après l'assassinat du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, d'autres affiches proclamaient déjà: «Il y aura du sang».
Une centrale électrique touchée au Koweït
Le Koweït a annoncé vendredi qu’une de ses centrales électriques avait été visée par une attaque iranienne, provoquant des dégâts.
«L’une des centrales électriques et de distillation d’eau a été la cible d’une attaque dans le cadre de l’agression iranienne (...), entraînant un incendie, des dégâts et l’endommagement de plusieurs unités de production», a indiqué le ministère de l’Electricité dans un communiqué, en appelant les usagers «à rationaliser leur consommation d’électricité durant cette phase exceptionnelle».
Source: AFP
Un navire touché par un «projectile non identifié» vers Oman
Un navire a été touché par un «projectile non identifié» au large d’Oman, près du détroit d’Ormuz, a rapporté vendredi l’agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
L’attaque, qui s’est produite jeudi à 19 miles nautiques de la ville omanaise de Khasab, a provoqué «des dégâts structurels mineurs à bâbord», a indiqué l’UKMTO dans un communiqué, en précisant que les membres d’équipage étaient «sains et saufs» et que le navire poursuivait «sa route vers son prochain port d’escale».
Source: AFP
Un enfant blessé après une attaque de missiles à Doha
Le Qatar a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que son armée avait repoussé une attaque de missiles, faisant un blessé, après que des journalistes de l’AFP ont entendu des explosions dans la capitale Doha.
«Le ministère de la Défense (...) annonce que les forces armées ont intercepté une attaque de missiles qui visait l’Etat du Qatar», a écrit le ministère dans un communiqué publié sur X.
Un enfant a été blessé par la chute de débris résultant de l’interception, a indiqué ensuite le ministère de l’Intérieur. L’Iran a ciblé plusieurs pays du Golfe depuis la reprise des hostilités avec les Etats-Unis le 7 juillet, en affirmant viser des installations militaires américaines.
Source: AFP
La Chine et le Pakistan appellent à un retour des négociations
Les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Pakistan ont appelé vendredi les États-Unis et l’Iran à cesser les combats et à reprendre les pourparlers, selon un communiqué du gouvernement chinois.
Wang Yi et Ishaq Dar, qui se sont rencontrés à Shanghaï, ont conjointement «exprimé leur inquiétude face à la détérioration de la situation actuelle, appelant les parties concernées à cesser immédiatement les hostilités et à reprendre le dialogue», précise le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.
Les deux pays tentent depuis des mois de jouer les médiateurs dans le conflit au Moyen-Orient, ravivé par la reprise des combats autour du détroit d’Ormuz, un mois après la signature d’un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre.
Cet accord a été «obtenu au prix de grands efforts», a déclaré Wang Yi. «La paix est à portée de main. Nous ne pouvons pas échouer au dernier obstacle, et encore moins perdre ce qui a été acquis», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Près de 40 morts iraniens depuis le 22 juin
Le ministère iranien de la Santé a affirmé vendredi que 38 personnes avaient été tuées et plus de 400 blessées lors de frappes américaines sur l’Iran depuis le 22 juin.
Selon ce bilan arrêté vendredi à 6h30 locales (05h en Suisse), «le nombre de blessés lors d’attaques américaines a dépassé les 400, et 38 compatriotes sont morts en martyrs», a précisé Hossein Kermanpour, porte-parole du ministère, sur X. Trois femmes et un mineur figurent parmi les morts, selon lui.
Source: AFP
L'armée jordanienne annonce l'interception de trois missiles lancés depuis l'Iran
L'armée de Jordanie a annoncé vendredi l'interception de trois missiles lancés depuis l'Iran, affirmant que l'attaque n'avait fait ni victime ni dégât dans ce pays allié des États-Unis.
«Ce vendredi matin, les systèmes de défense anti-aérienne ont intercepté trois missiles iraniens entrés dans l'espace aérien jordanien et qui visaient le territoire du royaume», a précisé l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Les Gardiens annoncent avoir attaqué la base militaire d'Al-Tanf en Syrie
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé vendredi avoir attaqué la base militaire d'Al-Tanf, dans le sud-est de la Syrie, selon la télévision d'Etat.
L'aviation des Gardiens «a mené une attaque-surprise contre le centre de commandement des opérations spéciales de l'ennemi dans la région d'Al-Tanf, en Syrie», a écrit la télévision d'Etat sur Telegram. Les Etats-Unis avaient annoncé en février s'être retirés de la base d'Al-Tanf et en avoir cédé le contrôle à l'armée syrienne.
Source: AFP
L'armée koweïtienne face à des «attaques de drones et de missiles», sirènes à Bahreïn
L'armée du Koweït a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi faire face à des «attaques de drones et de missiles» attribuées à l'Iran tandis que les sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn, après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre la République islamique.
Dans un communiqué publié sur X, les forces koweïtiennes ont affirmé que l'armée «répondait aux attaques hostiles de drones et de missiles à la suite de l'agression infâme de l'Iran», précisant que les bruits d'explosions étaient le résultat d'interceptions aériennes.
L'armée iranienne a ensuite revendiqué avoir visé au Koweït, au moyen de drones de type Arash, des sites «de déploiement des forces américaines et de soutien logistique à l'armée» des Etats-Unis, en riposte aux frappes américaines contre l'Iran, dans un message diffusé par la télévision d'Etat.
A Bahreïn, où les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées selon le ministère de l'Intérieur, l'Iran a dit cibler, au moyen de drones, des hélicoptères P8 et des avions de reconnaissance de l'armée américaine stationnés sur la base de Sakhir, en riposte aux attaques des Etats-Unis contre des «infrastructures urbaines» iraniennes, dans un communiqué relayé par la télévision d'Etat. Le ministère bahreïni de l'Intérieur a ensuite annoncé que les sirènes d'alerte aérienne avaient été déclenchées, dans un nouveau message sur Telegram.
Source: AFP
L'armée qatarie a repoussé une attaque de missiles
Le Qatar a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que son armée avait repoussé une attaque de missiles, après que des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions dans la capitale Doha.
«Le ministère de la Défense (...) annonce que les forces armées ont intercepté une attaque de missiles qui visait l'Etat du Qatar», a écrit le ministère dans un communiqué publié sur X.
Source: AFP
Plusieurs explosions entendues à Doha
Plusieurs explosions ont été entendues par des journalistes de l'AFP à Doha, la capitale du Qatar, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Peu auparavant, les habitants avaient reçu un message d'alerte des autorités, avertissant d'un «niveau de menace sécuritaire élevé» et leur demandant de rester à l'abri, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Source: AFP