Bahreïn, le Koweït et le Qatar confirment avoir été attaqués

Bahreïn, le Koweït et le Qatar ont dit vendredi avoir fait à des attaques iraniennes, après que les Etats-Unis ont bombardé l’Iran pour la sixième nuit consécutive. L’armée bahreïnie a affirmé dans un communiqué avoir «intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes».

Une journaliste de l’AFP à Manama, la capitale du royaume, a dit avoir entendu plusieurs explosions dans la nuit, après que les sirènes d’alertes ont été déclenchées. Le Koweït a annoncé aussi faire face à des «attaques de drones et de missiles» attribuées à l’Iran après que les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes contre la République islamique.

L’armée iranienne a ensuite revendiqué avoir visé au Koweït, au moyen de drones de type Arash, des sites «de déploiement des forces américaines et de soutien logistique à l’armée» des Etats-Unis, en riposte aux frappes américaines contre l’Iran, dans un message diffusé par la télévision d’Etat.

A Bahreïn, l’Iran a dit cibler, au moyen de drones, des avions de reconnaissance de l’armée américaine stationnés sur la base de Sakhir, en riposte aux attaques des Etats-Unis contre des «infrastructures urbaines» iraniennes, dans un communiqué relayé par la télévision d’Etat.

Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur des pourparlers avec les Etats-Unis aux côtés du Pakistan et abrite la plus importante base américaine du Moyen-Orient, a dit lui aussi avoir repoussé une attaque de missiles dans la nuit.

Source: AFP