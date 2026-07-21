Le pétrole reflue malgré l'escalade des tensions au Moyen-Orient

Les prix du pétrole reculent mardi, avec l'espoir d'efforts diplomatiques intensifiés au Moyen-Orient en dépit des frappes continues et de l'annonce par les rebelles houthis du Yémen d'un blocus de l'Arabie saoudite, tandis que les Bourses asiatiques remontent grâce au sursaut des valeurs tech.

Vers 01H45 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain pour livraison en août cédait 0,30% à 82,98 dollars. Celui du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence du marché mondial, perdait 0,82% à 88,49 dollars, après avoir bondi de 1,27% lundi et atteint leur plus haut niveau depuis mai au-delà de 90 dollars.

Après un week-end d'escalade des tensions, l'armée américaine a annoncé lundi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran, afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, voie stratégique où le trafic est de nouveau paralysé. De leur côté, les rebelles houthis pro-iraniens du Yémen agitent le spectre d'un élargissement du conflit avec l'annonce d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite.

«Les perturbations en cours dans le détroit d'Ormuz ont rendu les flux pétroliers de plus en plus dépendants de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb: environ 4 millions de barils de pétrole saoudien par jour transitent désormais par la mer Rouge», rappelle Michael Wan, de la banque MUFG.

Source: AFP