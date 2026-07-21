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Envolée ce mardi
L'escalade au Moyen-Orient fait grimper le prix du pétrole

Les affrontements entre Iraniens et Américains ont repris mardi. Les frappes échangées depuis ont été les plus importantes depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord visant à trouver une fin à la guerre déclenchée le 28 février.
Publié: 16:16 heures
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Dernière mise à jour: 16:24 heures
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
il y a 11 minutes

Trump dit que les Etats-Unis «s'occuperont» des Houthis s'ils bloquent la mer Rouge

Donald Trump a assuré mardi que les Etats-Unis réagiraient contre les Houthis si le groupe de rebelles yémenites, allié de l'Iran, venait à tenter de bloquer le trafic maritime en mer Rouge.

Trump dit que les Etats-Unis «s'occuperont» des Houthis s'ils bloquent la mer Rouge
Photo: keystone-sda.ch

«Jusqu'ici ça n'est pas arrivé. Ça pourrait, mais on s'occupera de ça. Si quelque chose comme ça se produit, on s'en occupera. Vous savez, on a fait ça avec les Houthis auparavant et on n'a pas entendu parler d'eux depuis quelque temps», a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche, après une question sur le sujet.

Source: AFP

il y a 46 minutes

Le Koweït convoque l'ambassadeur d'Iran après l'attaque d'un navire dans le détroit d'Ormuz

Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir convoqué l'ambassadeur d'Iran pour protester contre une attaque qui avait visé la veille un pétrolier koweïtien dans le détroit d'Ormuz, faisant plusieurs blessés.

Un représentant du ministère «a remis une note de protestation concernant le ciblage par l'Iran du pétrolier koweïtien 'Kifan' lundi soir, alors qu'il franchissait le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné des blessures pour plusieurs membres de son équipage», selon un communiqué du ministère publié sur X.

Source: AFP

16:20 heures

Nouvelles alertes au Koweït et à Bahreïn

Le Koweït a déclaré mardi avoir intercepté des tirs iraniens et Bahreïn a dit déclencher des sirènes d'alerte, des correspondants de l'AFP dans les capitales des deux pays ayant entendu des explosions.

«La défense aérienne koweïtienne est actuellement en train de contrer des attaques hostiles de missiles et de drones dans le cadre de l'ignoble agression iranienne», a indiqué le ministère koweïtien de la Défense sur X, le ministère de l'Intérieur bahreïni appelant pour sa part sur X les habitants à rallier «le lieu sûr le plus proche».

Source: AFP

16:14 heures

Le pétrole monte avec les inquiétudes au Moyen-Orient

Les cours du pétrole grimpent mardi, portés par le regain de tensions entre les États-Unis et l'Iran qui a intensifié ses attaques au Moyen-Orient dans ce qui est désormais une «guerre totale» selon Téhéran. Vers 15h15, heure suisse, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre prenait 2,13% à 91,12 dollars.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en août, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 2,49% à 85,30 dollars. La dégradation de la situation autour du détroit d'Ormuz «accentue les inquiétudes concernant la sécurité d'approvisionnement» en pétrole et «l'incertitude» sur les perspectives du marché, a averti mardi le patron de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.

«Le trafic maritime à travers le détroit d'Ormuz s'est pratiquement arrêté» depuis la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran, souligne Barbara Lambrecht, analyste de Commerzbank.

Source: AFP

11:05 heures

L'armée de Bahreïn fait état de nouvelles attaques iraniennes

Bahreïn a annoncé avoir fait face à de nouvelles attaques de l'Iran mardi, deux semaines après la reprise des bombardements américains contre la République islamique qui riposte en frappant ses voisins du Golfe.

«Les défenses aériennes (...) ont intercepté et contré plusieurs agressions aériennes iraniennes», a déclaré l'armée dans un communiqué publié sur X.

Source: AFP

10:02 heures

L'armée jordanienne annonce avoir intercepté cinq drones iraniens

L'armée jordanienne a annoncé mardi dans un communiqué l'interception de cinq drones iraniens qui visaient le royaume, dans le cadre des frappes menées par la République islamique en riposte aux bombardements américains.

Les Gardiens de la Révolution ont confirmé sur leur site Sepah News avoir procédé à une attaque, ciblant selon eux un «complexe abritant des forces terroristes américaines dans la région de Rukban».

Source: AFP

08:52 heures

L'armée libanaise se déploie dans les «zones pilotes» du sud

L'armée libanaise a débuté mardi son déploiement dans un village du sud du pays dont l'armée israélienne contrôlait les abords, en vertu d'un accord avec Israël sur les «zones pilotes» parrainé par Washington, a indiqué une source militaire à l'AFP.

Selon cette source, les militaires «ont commencé à se déployer dans le village de Zawtar al-Gharbiya», dans la région de Nabatiyé. Cette mesure intervient alors que le président libanais doit rencontrer mardi Donald Trump à la Maison Blanche.

Source: AFP

04:26 heures

L'Iran frappe des positions américaines à Bahreïn et au Koweït

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi avoir visé des cibles militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, selon l'agence officielle Irna.

L'armée idéologique de l'Iran a dit avoir frappé deux systèmes de défense antiaériens et une installation radar sur deux positions américaines à Bahreïn, ainsi que des dispositifs de missiles défensifs et des systèmes de réception radar et satellite au Koweït. 

Après cette attaque contre ces installations de repérage, «l'ennemi devrait se préparer à des vagues de drones et à des attaques de missiles encore plus décisives et puissantes», affirment les Gardiens dans un communiqué diffusé par Irna.

Source: AFP

04:24 heures

Le pétrole reflue malgré l'escalade des tensions au Moyen-Orient

Les prix du pétrole reculent mardi, avec l'espoir d'efforts diplomatiques intensifiés au Moyen-Orient en dépit des frappes continues et de l'annonce par les rebelles houthis du Yémen d'un blocus de l'Arabie saoudite, tandis que les Bourses asiatiques remontent grâce au sursaut des valeurs tech.

Vers 01H45 GMT, le prix du baril de WTI nord-américain pour livraison en août cédait 0,30% à 82,98 dollars. Celui du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, référence du marché mondial, perdait 0,82% à 88,49 dollars, après avoir bondi de 1,27% lundi et atteint leur plus haut niveau depuis mai au-delà de 90 dollars.

Après un week-end d'escalade des tensions, l'armée américaine a annoncé lundi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran, afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz, voie stratégique où le trafic est de nouveau paralysé. De leur côté, les rebelles houthis pro-iraniens du Yémen agitent le spectre d'un élargissement du conflit avec l'annonce d'un blocus maritime de l'Arabie saoudite.

«Les perturbations en cours dans le détroit d'Ormuz ont rendu les flux pétroliers de plus en plus dépendants de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb: environ 4 millions de barils de pétrole saoudien par jour transitent désormais par la mer Rouge», rappelle Michael Wan, de la banque MUFG.

Source: AFP

04:22 heures

Les Gardiens iraniens disent avoir stoppé deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi avoir stoppé deux pétroliers qui circulaient par ladite «route Sud» du détroit d'Ormuz, non-reconnue par Téhéran, selon l'agence officielle Irna.

«Deux pétroliers non-conformes qui tentaient de passer par la dangereuse route Sud du détroit d'Ormuz ont été stoppés après que des explosions ont provoqué d'importants incendies à leur bord», a déclaré l'armée idéologique de l'Iran dans un communiqué diffusé par l'agence.

Source: AFP

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