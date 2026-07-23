Un pétrolier touché par un projectile dans la mer Rouge au large de l'Arabie saoudite

Un pétrolier a été touché par un «projectile non identifié» dans la mer Rouge à 70 miles nautiques au large du port saoudien d'Al Shuqaiq, a rapporté mercredi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

Le tanker a selon son capitaine été «touché par un projectile non identifié qui a provoqué un incendie à bord que l'équipage est en train de combattre», rapporte l'UKMTO, qui ajoute qu'il n'y a ni victimes ni pollution.

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé lundi un blocus maritime de l'Arabie saoudite. Ils ont adressé mercredi des avertissements radio à des navires croisant dans la région.

Source: AFP