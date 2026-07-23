Un pétrolier touché par un projectile dans la mer Rouge au large de l'Arabie saoudite
Un pétrolier a été touché par un «projectile non identifié» dans la mer Rouge à 70 miles nautiques au large du port saoudien d'Al Shuqaiq, a rapporté mercredi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Le tanker a selon son capitaine été «touché par un projectile non identifié qui a provoqué un incendie à bord que l'équipage est en train de combattre», rapporte l'UKMTO, qui ajoute qu'il n'y a ni victimes ni pollution.
Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé lundi un blocus maritime de l'Arabie saoudite. Ils ont adressé mercredi des avertissements radio à des navires croisant dans la région.
Source: AFP
La situation au Moyen-Orient «au bord de l'inimaginable», alerte le chef de l'ONU
La situation au Moyen-Orient en guerre est «hors de contrôle» et «au bord de l'inimaginable», a alerté jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.
«La situation est hors de contrôle. Elle est au bord de l'inimaginable. La région est plongée dans un cycle de confrontations qui ne cesse de s'étendre. Une crise alimente la suivante. Une escalade en entraîne une autre», a-t-il déploré.
«Alors que cette dynamique se propage, les objectifs politiques sont de plus en plus occultés par la confrontation elle-même. Il est temps de prendre du recul», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La présidente de la BCE juge «alarmante» l'extension du conflit en mer Rouge
La présidente de la BCE, Christine Lagarde a jugé «alarmante» l'extension du conflit au Moyen-Orient à la mer Rouge où des rebelles pro-iraniens houthis du Yémen ont revendiqué des frappes contre deux pétroliers saoudiens.
«Nous voyons ça au prix du (baril de pétrole) Brent qui évolue d'heure en heure», a-t-elle dit devant la presse, alors que cette référence du brut a atteint les 100 dollars, menaçant d'aggraver la pression inflationniste mondiale.
Source: AFP
Le prolongement de la guerre au Moyen-Orient risque d'entraîner «une inflation plus élevée que prévu»
La poursuite de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient risque d'entrainer une inflation plus forte que prévu, a noté la présidente de la Banque centrale européenne, relevant qu'une hausse éventuelle des taux directeurs dépendra de l'évolution des prix.
«Le choc énergétique pourrait s'intensifier, et ses effets sur les prix et les salaires pourraient être plus forts que prévu», a dit Christine Lagarde, notant que si les taux ont été laissés inchangés lors de la réunion de jeudi, les prochaines décisions seront «basées sur notre évaluation des perspectives d'inflation».
Source: AFP
Le baril de Brent atteint les 100 dollars avec l'extension du conflit en mer Rouge
Le baril de pétrole Brent a atteint les 100 dollars jeudi, le conflit au Moyen-Orient semblant s'étendre en mer Rouge après la revendication par les rebelles houthis du Yémen d'attaques visant des pétroliers saoudiens dans la zone.
Vers 13h05 GMT (15h05 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, grimpait de 6,05% à 99,76 dollars, après avoir brièvement touché les 100 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison le même mois, gagnait 5,02% à 91,19 dollars.
Source: AFP
Le Koweït annonce qu'un drone a visé son côté de la frontière avec l'Irak
Le Koweït a annoncé jeudi qu'un drone avait visé son côté de la frontière avec l'Irak, sans faire de victimes, un responsable koweïtien affirmant à l'AFP qu'il s'agissait d'une attaque iranienne.
«Le poste-frontière d'Al-Abdali a été attaqué cet après-midi par des drones hostiles, ce qui a causé des dégâts matériels, mais heureusement aucune victime», a affirmé dans un communiqué le colonel Saoud Abdelaziz Al-Atwan, porte-parole du ministère de la Défense. Une source sécuritaire irakienne avait également confirmé l'incident à l'AFP avant la publication du communiqué du ministère.
Source: AFP
L'Iran fustige l'attitude «irrationnelle et dominatrice» des Etats-Unis
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a dénoncé jeudi une attitude «irrationnelle et dominatrice» des Etats-Unis, après 12 jours consécutifs d'attaques américaines contre le territoire iranien et de représailles iraniennes au Moyen-Orient.
«Le problème réside dans l'approche de l'Amérique, une approche irrationnelle, excessive et dominatrice, qui a entraîné une vive réponse de notre part», a déclaré à la télévision d'Etat Abbas Araghchi, en marge d'une visite à Téhéran du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi.
Source: AFP
Oman dit œuvrer à la reprise des pourparlers sur le Yémen après une frappe houthie sur un navire saoudien
Oman, un médiateur clé entre les rebelles houthis du Yémen et Ryad a déclaré jeudi s'employer à reprendre les discussions diplomatiques entre ces parties, au lendemain d'une frappe houthie contre un navire saoudien en mer Rouge.
Oman «suit avec une grande préoccupation les récents développements (...) en mer Rouge», a indiqué son ministère des Affaires étrangères, ajoutant qu'il «travaille actuellement en coordination» avec Ryad, «les parties yéménites et l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen», pour «relancer le processus politique (...) pour parvenir à la sécurité et à la stabilité dans la région».
Source: AFP
Le Royaume-Uni retire le personnel diplomatique qui restait en Iran
Le Royaume-Uni a annoncé avoir retiré son personnel diplomatique qui restait encore en Iran, où les bombardements américains se succèdent depuis que les hostilités ont repris le 7 juillet. L'ambassade, qui a fermé ses portes en janvier, continue à fonctionner à distance, a précisé le Foreign Office.
«En raison de la situation sécuritaire, le personnel britannique a été temporairement retiré d'Iran», a indiqué le ministère des Affaires étrangères mercredi dans une actualisation de sa page de conseils aux voyageurs. Interrogé, le ministère n'a pas souhaité indiquer combien de personnes étaient concernées par ce retrait.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte déclenchées à Bahreïn, annonce le ministère de l'Intérieur
Les sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn jeudi, a indiqué le ministère de l'Intérieur, des correspondants de l'AFP les ayant entendues retentir dans la capitale Manama, alors que le pays est visé par des attaques iraniennes quotidiennes.
«Les sirènes ont été déclenchées (...) Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre vers le lieu sûr le plus proche», a déclaré le ministère dans un communiqué.
Source: AFP
Le rapporteur suisse à l'ONU condamne les frappes entre les Etats-Unis et l'Iran
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les minorités, le Genevois Nicolas Levrat, condamne la relance des affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran. Avec plus d'une dizaine de ses collègues experts indépendants, il a dénoncé jeudi à Genève la propagation de la guerre dans la région.
L'abandon des engagements pris dans le protocole d'accord entre Téhéran et Washington «endommage la possibilité d'une paix et affecte les droits humains des victimes de la guerre», estiment ces personnes qui ne s'expriment pas au nom de l'ONU. L'augmentation des affrontements depuis une semaine a mis en danger les marins civils et la liberté de circuler à Ormouz, ajoutent-ils, demandant de mettre un terme aux violences.
«Les civils de la région ne doivent pas payer le prix de ce conflit», insistent ces experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme. «Toutes les parties doivent se conformer aux droits humains et au droit international humanitaire (DIH)», estiment-ils.
Les frappes américaines ont endommagé des infrastructures civiles iraniennes. Selon le ministère iranien de la Santé, une cinquantaine de personnes ont été tuées et plus de 10 fois plus ont été blessées.
Source: AFP