Israël restera au Liban, à Gaza et en Syrie «aussi longtemps que nécessaire», martèle Netanyahu
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi, après la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, que l'armée israélienne resterait à Gaza, au Liban et en Syrie «aussi longtemps que nécessaire».
«Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Je tiens à le dire clairement: nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays.»
Israël est engagée depuis des mois dans des opérations militaires dans la bande de Gaza, au Liban et en Iran. Certains des objectifs de guerre affichés par l'armée israélienne n'ont pas été atteints. L'accord conclu lundi entre les Etats-Unis et l'Iran est perçu comme un échec pour Israël par une grande partie de la société et de la classe politique israélienne.
Source: AFP
Le détroit d’Ormuz sera «complètement ouvert» vendredi, dit Trump
Donald Trump a assuré lundi, peu après son arrivée à Evian (France) pour le sommet du G7, que le détroit d’Ormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de brut, serait «complètement ouvert» vendredi.
Le président américain, qui se tenait aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, a par ailleurs indiqué que le texte très attendu de l’accord trouvé avec l’Iran pourrait être publié «après vendredi», jour prévu de la cérémonie de signature à Genève.
Source: ATS
Le cadre de l'accord a été signé électroniquement
Le cadre de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran a été signé de manière électronique par le président américain Donald Trump, son vice-président JD Vance, ainsi que le président du Parlement iranien et principal négociateur Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé lundi un haut responsable américain.
«Le président voulait le signer personnellement, car il voulait montrer son (...) abnégation à trouver une issue favorable», a déclaré ce haut responsable à la presse, sous couvert d'anonymat. Outre JD Vance, l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, sont attendus en Suisse vendredi.
Donald Trump a lui affirmé que la publication du texte se ferait «probablement très bientôt». «Je dirais, quelque temps après vendredi», a ajouté le président américain. Un autre haut responsable américain a affirmé lundi à la presse que les «véritables discussions techniques» seraient lancées «plus tard cette semaine».
Source: AFP
Le Hamas salue l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Hamas palestinien a salué lundi l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, espérant que cela aiderait également à mettre fin aux violences dans la bande de Gaza.
Dans un communiqué, le mouvement islamiste au pouvoir dans le petit territoire palestinien a félicité son allié iranien pour sa «fermeté» face «aux pressions et aux défis», et espéré que l'accord aurait «des répercussions positives sur différents dossiers régionaux», notamment «la fin immédiate de l'agression» israélienne à Gaza, ainsi qu'au Liban et sur «tous les autres fronts».
Le territoire palestinien, dévasté par deux ans de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi-quotidiennes.
Source: AFP
Aux USA, réserves de pétrole au plus bas depuis 1983
Les stocks stratégiques de pétrole brut ont chuté à leur plus bas niveau en plus de quarante ans aux Etats-Unis, selon un document du ministère de l'Energie consulté lundi par l'AFP. Au 12 juin, la réserve stratégique américaine (SPR) ne comptait plus que 340,3 millions de barils, un seuil inédit depuis juillet 1983.
Pour atténuer les tensions d'approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient, Washington s'est engagé à libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions qui composaient les réserves stratégiques fin février.
Source: AFP
Erdogan espère une paix durable
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit lundi espérer que l’accord trouvé entre les Etats-Unis et l’Iran «ouvrira entièrement la voie à l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables dans notre région».
«Une étape majeure a été franchie dans la guerre qui a commencé le 28 février à la suite de provocations israéliennes, permettant à cette région sous tension de pousser un soupir de soulagement», a-t-il ajouté, s’exprimant devant les médias turcs à la sortie d’une réunion de son cabinet à Ankara.
Source: AFP
Nouveau record pour le Dow Jones
La Bourse de New York poursuivait son ascension lundi, toujours soutenue par l'annonce d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, et par la chute des prix du pétrole.
Le Dow Jones a décroché un nouveau record en séance: vers 18h15, il prenait 1,39% à 51.915,99 points. L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - bondissait de 2,98%, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,89%.
Source: AFP
Aucun avoir iranien sous sanction n’a été dégelé pour le moment
Les Etats-Unis n’ont pour le moment dégelé aucun avoir iranien sous sanction, après la signature d’un cadre d’accord entre Washington et Téhéran, a affirmé lundi un haut responsable américain.
«Zéro», a répondu ce haut responsable, sous couvert d’anonymat, à une question d’un journaliste qui lui demandait quel montant avait été déjà dégelé, en faisant état d’informations de la presse officielle iranienne selon lesquelles des milliards de dollars étaient concernés.
Source: ATS
Pas de consensus pour sanctionner Ben Gvir
Il n’y a pas de consensus au sein des 27 pays de l’Union européenne pour des sanctions à l’encontre du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, pourtant déjà interdit d’entrée dans plusieurs pays d’Europe, a indiqué lundi la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas. «De nombreux États membres ont également proposé de sanctionner le ministre Ben Gvir, mais aucun consensus à ce sujet n’a été atteint aujourd’hui», a-t-elle déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg.
Ce ministre issu de l’extrême droite israélienne a déjà été interdit de séjour en France et en Irlande fin mai, après la diffusion d’une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés et mains liées, qui a provoqué un tollé international.
Plusieurs pays dont la France, l’Espagne et l’Italie, ont réclamé des sanctions européennes contre lui. Les autorités judiciaires en Italie et en France ont également annoncé l’ouverture d’enquêtes pour «torture» à l’encontre de ces militants.
Interrogée lundi sur d’éventuelles sanctions à l’encontre des exportations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie, également soutenues par plusieurs Etats membres, Mme Kallas a indiqué qu’elle demanderait, à nouveau, que la Commission européenne, en charge de la politique commerciale dans l’UE, fasse une proposition en ce sens, ce qu’elle a toujours refusé jusqu’à présent.
Source: AFP
La patronne du FMI salue l’accord Iran-Etats-Unis
La présidente du Fonds monétaire internationale (FMI) Kristalina Georgieva a salué lundi la conclusion d’un accord entre Téhéran et Washington, tout en prévenant que les répercussions de leur conflit sur l’approvisionnement mondial en énergie mettront du temps à se résorber.
«Plus vite (ndlr: ce choc énergétique) se résoudra, mieux ce sera – d’autant que la production mettra du temps à remonter compte tenu des dégâts importants subis par les infrastructures» dans le Golfe, a écrit la patronne bulgare du Fonds dans une note de blog. A cet égard, «l’annonce dimanche d’un cessez-le-feu est bienvenue», a-t-elle ajouté. L’organisation basée à Washington doit actualiser le 8 juillet ses prévisions économiques.
Kristalina Georgieva souligne que l’économie mondiale «semble tenir bon» dans l’ensemble. Les deux moteurs que sont les Etats-Unis et la Chine connaissent un «solide dynamisme». Néanmoins, a-t-elle estimé, des régions sont plus durement touchées par la flambée des prix de l’énergie – et sa raréfaction, en particulier en Afrique.
«Plusieurs pays africains ont fait face à des pénuries de carburant – notamment l’Éthiopie, le Malawi et la Zambie – et la plupart subissent de plein fouet la forte hausse des prix du carburant», a illustré Kristalina Georgieva. «Dans des pays comme le Lesotho, le Rwanda et la Tanzanie, les prix de l’essence ont augmenté d’environ 50% depuis le début de la guerre», a-t-elle poursuivi.
Source: AFP
Un mort au Liban après une frappe israélienne
Une frappe israélienne a visé lundi une voiture dans le sud du Liban et fait un mort, a annoncé l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), malgré l’accord annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre régionale, y compris au Liban d’après l’Iran.
Selon Ani, un drone israélien a visé une voiture à Kfartebnit, près de la ville de Nabatiyé, «tuant son chauffeur», ce qui en fait la première frappe meurtrière depuis l’annonce de l’accord.
Source: AFP
Trump affirme que des navires «commencent à sortir» du détroit d'Ormuz
De rares bateaux se risquaient à franchir le détroit d’Ormuz lundi, selon plusieurs plateformes de suivi maritime, après les affirmations de Donald Trump selon lesquelles des navires «commençaient à sortir» du détroit qui doit ouvrir, selon lui, «dès la signature» de l’accord avec l’Iran vendredi.
Lundi à 16h, la plateforme Kpler n’avait toutefois détecté qu’un seul navire de transport de matières premières ayant franchi le détroit au cours de la journée avec son transpondeur allumé : le Disha, qui bat pavillon maltais, est sorti du Golfe avec une cargaison de 60.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) embarqué au Qatar et vogue en direction de l’Inde.
Un deuxième bateau, le vraquier Kaiser, semblait également avoir franchi le détroit dans le sens de la sortie à la mi-journée, selon son signal AIS disponible sur la plateforme MarineTraffic. «Les franchissements restent limités, tandis que plus de 500 navires commerciaux ont émis un signal AIS dans le Golfe Persique au cours des dernières 24 heures», a indiqué Nikos Pothitakis, chargé des relations presse chez Kpler, sur X.
Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que des navires «commençaient à sortir» du détroit, après avoir annoncé la veille que la réouverture interviendrait «dès la signature de l’accord vendredi afin de permettre le déminage».
Source: AFP
L'Iran veut que le Conseil de sécurité de l'ONU ratifie l'accord
Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi qu'il chercherait à obtenir la ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un accord final avec les Etats-Unis, incluant le volet de son programme nucléaire.
«Nous nous attendons à ce que l'accord final soit soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, 60 jours après» sa signature, a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, en remarquant que Téhéran «tirerait des enseignements du passé».
La diplomatie iranienne a également déclaré que les Etats-Unis devaient garantir qu'Israël s'engage à mettre fin à la guerre au Liban dans le cadre de l'accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.
Source: ATS