DE
FR

Accord avec l'Iran
JD Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner viendront en Suisse vendredi

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. Une cérémonie de signature aura lieu le vendredi 19 juin à Genève.
Publié: 18:14 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
DIMITRI_FACE.jpg
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
GM_BlickPortraits_22.jpg
LEO_FACE (1).png
Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
18:05 heures

Le cadre de l'accord a été signé électroniquement

Le cadre de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran a été signé de manière électronique par le président américain Donald Trump, son vice-président JD Vance, ainsi que le président du Parlement iranien et principal négociateur Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé lundi un haut responsable américain.

«Le président voulait le signer personnellement, car il voulait montrer son (...) abnégation à trouver une issue favorable», a déclaré ce haut responsable à la presse, sous couvert d'anonymat. Outre JD Vance, l’émissaire spécial Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Donald Trump, sont attendus en Suisse vendredi.

Donald Trump a lui affirmé que la publication du texte se ferait «probablement très bientôt». «Je dirais, quelque temps après vendredi», a ajouté le président américain. Un autre haut responsable américain a affirmé lundi à la presse que les «véritables discussions techniques» seraient lancées «plus tard cette semaine».

Source: AFP

13:53 heures

Des frais maritimes dans le détroit d'Ormuz finalement ajoutés

L'Iran a ajouté au dernier moment des négociations avec les Etats-Unis une clause prévoyant l'imposition de redevances pour les services maritimes dans le détroit stratégique d'Ormuz, a rapporté lundi l'agence iranienne Fars.

«Dans les derniers instants des négociations, le texte du mémorandum d'entente a été modifié, soulignant clairement et explicitement la question de la souveraineté irano-omanaise sur le détroit d'Ormuz», a indiqué Fars, citant une source anonyme. «L'utilisation du terme 'services maritimes' signifie que les Etats-Unis ont accepté que des frais soient versés à l'Iran», a précisé l'agence.

Donald Trump avait annoncé dimanche une réouverture «sans droits de passage» de la navigation dans le détroit d'Ormuz. «Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!», avait-il écrit sur son réseau Truth Social.

Photo: Anadolu via Getty Images

Source: ATS

07:58 heures

L'Iran dit avoir «remporté de grandes victoires» durant la guerre

L'Iran a estimé dans la nuit de dimanche à lundi sortir vainqueur de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis, après l'annonce d'un accord avec Washington pour mettre fin durablement au conflit au Moyen-Orient. Des pourparlers en vue d'un accord final se tiendront d'ici à 60 jours, selon Téhéran

«L'ennemi, qui a attaqué pour mener à bien ses desseins malveillants, a vu tous ses objectifs réduits à néant et la République islamique d'Iran a remporté de grandes victoires dans cette guerre», a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, à la télévision d'Etat iranienne.

«Les négociations débuteront dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif», a précisé à la télévision d'Etat le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Kazem Gharibabadi, ajoutant toutefois que «la méfiance demeurait» envers les Etats-Unis.

Photo: Anadolu via Getty Images

Source: ATS

il y a 30 minutes

Erdogan espère une paix durable

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit lundi espérer que l’accord trouvé entre les Etats-Unis et l’Iran «ouvrira entièrement la voie à l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables dans notre région».

«Une étape majeure a été franchie dans la guerre qui a commencé le 28 février à la suite de provocations israéliennes, permettant à cette région sous tension de pousser un soupir de soulagement», a-t-il ajouté, s’exprimant devant les médias turcs à la sortie d’une réunion de son cabinet à Ankara.

Photo: Anadolu via Getty Images

Source: AFP

18:36 heures

Nouveau record pour le Dow Jones

La Bourse de New York poursuivait son ascension lundi, toujours soutenue par l'annonce d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, et par la chute des prix du pétrole.

Le Dow Jones a décroché un nouveau record en séance: vers 18h15, il prenait 1,39% à 51.915,99 points. L'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - bondissait de 2,98%, tandis que l'indice élargi S&P 500 gagnait 1,89%.

Source: AFP

18:33 heures

Aucun avoir iranien sous sanction n’a été dégelé pour le moment

Les Etats-Unis n’ont pour le moment dégelé aucun avoir iranien sous sanction, après la signature d’un cadre d’accord entre Washington et Téhéran, a affirmé lundi un haut responsable américain.

«Zéro», a répondu ce haut responsable, sous couvert d’anonymat, à une question d’un journaliste qui lui demandait quel montant avait été déjà dégelé, en faisant état d’informations de la presse officielle iranienne selon lesquelles des milliards de dollars étaient concernés.

Source: ATS

18:32 heures

Le détroit d’Ormuz sera «complètement ouvert» vendredi

Donald Trump a assuré lundi, peu après son arrivée à Evian (France) pour le sommet du G7, que le détroit d’Ormuz, artère essentielle pour le commerce mondial de brut, serait «complètement ouvert» vendredi.

Le président américain, qui se tenait aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, a par ailleurs indiqué que le texte très attendu de l’accord trouvé avec l’Iran pourrait être publié «après vendredi», jour prévu de la cérémonie de signature à Genève.

Source: ATS

18:01 heures

Pas de consensus pour sanctionner Ben Gvir

Il n’y a pas de consensus au sein des 27 pays de l’Union européenne pour des sanctions à l’encontre du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, pourtant déjà interdit d’entrée dans plusieurs pays d’Europe, a indiqué lundi la cheffe de la diplomatie de l’UE Kaja Kallas. «De nombreux États membres ont également proposé de sanctionner le ministre Ben Gvir, mais aucun consensus à ce sujet n’a été atteint aujourd’hui», a-t-elle déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg.

Ce ministre issu de l’extrême droite israélienne a déjà été interdit de séjour en France et en Irlande fin mai, après la diffusion d’une vidéo de militants de la «flottille pour Gaza» agenouillés et mains liées, qui a provoqué un tollé international.

Plusieurs pays dont la France, l’Espagne et l’Italie, ont réclamé des sanctions européennes contre lui. Les autorités judiciaires en Italie et en France ont également annoncé l’ouverture d’enquêtes pour «torture» à l’encontre de ces militants.

Interrogée lundi sur d’éventuelles sanctions à l’encontre des exportations en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie, également soutenues par plusieurs Etats membres, Mme Kallas a indiqué qu’elle demanderait, à nouveau, que la Commission européenne, en charge de la politique commerciale dans l’UE, fasse une proposition en ce sens, ce qu’elle a toujours refusé jusqu’à présent.

Source: AFP

17:22 heures

La patronne du FMI salue l’accord Iran-Etats-Unis

La présidente du Fonds monétaire internationale (FMI) Kristalina Georgieva a salué lundi la conclusion d’un accord entre Téhéran et Washington, tout en prévenant que les répercussions de leur conflit sur l’approvisionnement mondial en énergie mettront du temps à se résorber.

«Plus vite (ndlr: ce choc énergétique) se résoudra, mieux ce sera – d’autant que la production mettra du temps à remonter compte tenu des dégâts importants subis par les infrastructures» dans le Golfe, a écrit la patronne bulgare du Fonds dans une note de blog. A cet égard, «l’annonce dimanche d’un cessez-le-feu est bienvenue», a-t-elle ajouté. L’organisation basée à Washington doit actualiser le 8 juillet ses prévisions économiques.

Kristalina Georgieva souligne que l’économie mondiale «semble tenir bon» dans l’ensemble. Les deux moteurs que sont les Etats-Unis et la Chine connaissent un «solide dynamisme». Néanmoins, a-t-elle estimé, des régions sont plus durement touchées par la flambée des prix de l’énergie – et sa raréfaction, en particulier en Afrique.

«Plusieurs pays africains ont fait face à des pénuries de carburant – notamment l’Éthiopie, le Malawi et la Zambie – et la plupart subissent de plein fouet la forte hausse des prix du carburant», a illustré Kristalina Georgieva. «Dans des pays comme le Lesotho, le Rwanda et la Tanzanie, les prix de l’essence ont augmenté d’environ 50% depuis le début de la guerre», a-t-elle poursuivi.

Source: AFP

17:10 heures

Un mort au Liban après une frappe israélienne

Une frappe israélienne a visé lundi une voiture dans le sud du Liban et fait un mort, a annoncé l’Agence nationale d’information (Ani, officielle), malgré l’accord annoncé entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre régionale, y compris au Liban d’après l’Iran.

Selon Ani, un drone israélien a visé une voiture à Kfartebnit, près de la ville de Nabatiyé, «tuant son chauffeur», ce qui en fait la première frappe meurtrière depuis l’annonce de l’accord.

Source: AFP

16:02 heures

Trump affirme que des navires «commencent à sortir» du détroit d'Ormuz

De rares bateaux se risquaient à franchir le détroit d’Ormuz lundi, selon plusieurs plateformes de suivi maritime, après les affirmations de Donald Trump selon lesquelles des navires «commençaient à sortir» du détroit qui doit ouvrir, selon lui, «dès la signature» de l’accord avec l’Iran vendredi.

Lundi à 16h, la plateforme Kpler n’avait toutefois détecté qu’un seul navire de transport de matières premières ayant franchi le détroit au cours de la journée avec son transpondeur allumé : le Disha, qui bat pavillon maltais, est sorti du Golfe avec une cargaison de 60.000 tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) embarqué au Qatar et vogue en direction de l’Inde.

Un deuxième bateau, le vraquier Kaiser, semblait également avoir franchi le détroit dans le sens de la sortie à la mi-journée, selon son signal AIS disponible sur la plateforme MarineTraffic. «Les franchissements restent limités, tandis que plus de 500 navires commerciaux ont émis un signal AIS dans le Golfe Persique au cours des dernières 24 heures», a indiqué Nikos Pothitakis, chargé des relations presse chez Kpler, sur X.

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que des navires «commençaient à sortir» du détroit, après avoir annoncé la veille que la réouverture interviendrait «dès la signature de l’accord vendredi afin de permettre le déminage».

Source: AFP

15:27 heures

L'Iran veut que le Conseil de sécurité de l'ONU ratifie l'accord

Le ministère iranien des affaires étrangères a affirmé lundi qu'il chercherait à obtenir la ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un accord final avec les Etats-Unis, incluant le volet de son programme nucléaire.

«Nous nous attendons à ce que l'accord final soit soutenu par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, 60 jours après» sa signature, a affirmé le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, en remarquant que Téhéran «tirerait des enseignements du passé».

La diplomatie iranienne a également déclaré que les Etats-Unis devaient garantir qu'Israël s'engage à mettre fin à la guerre au Liban dans le cadre de l'accord visant à mettre un terme au conflit au Moyen-Orient.

Source: ATS

13:40 heures

Le Charles de Gaulle «peut être déployé dans les deux ou trois jours», selon Macron

Le porte-avions français Charles de Gaulle «peut être déployé dans les deux ou trois jours» dans le détroit d'Ormuz après confirmation de l'accord conclu entre Washington et Téhéran, a affirmé le président Emmaneul Macron lors d'une interview en marge du sommet du G7.

«Nous avons construit avec les Britanniques une mission» pour aider à rouvrir le détroit d'Ormuz et «le Charles de Gaulle, avec tout ce qui l'entoure et qui reste dans la zone peut être déployé dans les deux ou trois jours qui suivront la confirmation» de l'accord, a-t-il assuré sur la chaîne TF1.

Source: AFP

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus