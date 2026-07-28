L'UE condamne «sans équivoque» l'agression des deux diplomates français en Iran
La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a vivement condamné mardi l'agression mi-juillet de deux diplomates français en Iran, appelant à traduire ses auteurs en justice. Le 20 juillet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait dénoncé «une action d'intimidation extrêmement grave de la part des services de sécurité iraniens» à l'encontre de deux diplomates, dont l'un avait été «molesté».
D'après le ministre français, les diplomates avaient été «détenus sans raison pendant plusieurs heures» et «interrogés», en raison de leur mission de soutien à la société civile iranienne. Autant d'actes que Bruxelles a condamné «sans équivoque». D'après la cheffe de la diplomatie de l'UE, ils constituent une «violation flagrante de la Convention de Vienne» sur les relations diplomatiques.
«L'Union européenne exprime sa solidarité avec la France et appelle l'Iran à traduire les auteurs de cette agression en justice et à respecter pleinement ses engagements internationaux», a-t-elle souligné dans un communiqué. Les autorités iraniennes ont démenti l'agression, affirmant que les diplomates n'avaient été que «brièvement interrogés» par les services de sécurité, après avoir participé à une «réunion avec plusieurs personnes recherchées par les autorités».
L'ambassadeur français en Iran, Pierre Cochard, a depuis été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Téhéran pour «ingérence». Le chargé d'affaires iranien en France avait lui été convoqué au Quai d'Orsay mardi dernier.
Source: AFP
Des avions américains ont utilisé des bases israéliennes dit Israël
Des avions militaires américains qui ont frappé l'Iran la semaine dernière ont décollé depuis des bases israéliennes, a dit le ministre de la Défense Israël Katz, qui a répété que son pays était prêt à riposter s'il était attaqué.
Cette déclaration intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se trouve à Washington pour s'entretenir avec le président des Etats-Unis Donald Trump, notamment au sujet de la guerre avec l'Iran.
Donald Trump, dont l'armée a cessé ses frappes sur l'Iran depuis samedi, a estimé lundi que les discussions selon lui en cours avec Téhéran avaient «de bonnes chances» d'aboutir.
Le 7 juillet, les hostilités avaient repris entre les deux belligérants, malgré le protocole d'accord conclu à la mi-juin en vue d'une fin de la guerre. Israël n'a pas pris part à cette nouvelle phase du conflit.
Source: AFP
Salves de drones contre des groupes rebelles kurdes iraniens en Irak
Au moins 14 frappes de drones ont visé des rebelles kurdes iraniens dans la région du Kurdistan irakien depuis lundi, a déclaré mardi un de leurs représentants, imputant les attaques à l'Iran. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le Kurdistan irakien, qui accueille des troupes américaines et des compagnies pétrolières étrangères, ainsi que des groupes kurdes iraniens en exil–- qualifiés de terroristes par Téhéran – a été la cible d'attaques menées par l'Iran et des factions armées irakiennes pro-iraniennes.
Après la reprise des hostilités dans la région début juillet, des attaques de drones, imputées à l'Iran par les autorités kurdes, ont été à plusieurs reprises interceptées au-dessus d'Erbil, la capitale du Kurdistan, et d'autres ont frappé des opposants kurdes iraniens.
«Les forces iraniennes ont lancé 14 attaques de drones depuis lundi (...) contre des bases appartenant à notre parti ainsi qu'au PDKI (Parti démocratique du Kurdistan iranien) et au PAK» (Parti de la liberté du Kurdistan), a déclaré à l'AFP Amjad Panahi, du parti Komala. Adib Khaldian, du PAK, a confirmé que des drones avaient visé son groupe.
Source: AFP
La Jordanie dit avoir intercepté un drone sur son territoire
L'armée jordanienne a dit mardi avoir détruit un drone qui survolait la partie orientale et désertique de son territoire, sans préciser sa provenance. «L'armée de l'air royale jordanienne a neutralisé un drone qui avait violé l'espace aérien jordanien à l'aube mardi matin», a indiqué son porte-parole dans un communiqué.
«Le drone a été abattu avec succès dans le désert oriental, sur le territoire du Royaume», a-t-il indiqué, sans préciser la provenance du drone.
Source: AFP
Ormuz au coeur de discussions entre l'Iran, Oman et l'Arabie saoudite
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est entretenu séparément au téléphone avec ses homologues omanais Badr al-Busaidi et saoudien Fayçal ben Farhane au sujet du détroit d'Ormuz, au coeur du conflit avec les Etats-Unis, a rapporté mardi la télévision d'Etat.
«Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération et de faire progresser les efforts diplomatiques pour établir la stabilité dans la région et faire disparaître l'insécurité imposée dans le détroit d'Ormuz en raison des actes agressifs des Etats-Unis», selon la même source.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté un drone près de la frontière jordanienne
L'armée israélienne a annoncé mardi avoir intercepté un drone près de la frontière avec la Jordanie et tenter d'identifier sa provenance.
«L'armée de l'air israélienne a intercepté il y a peu un drone dans la région de la frontière avec la Jordanie», a écrit vers 06H00 locales (03H00 GMT) l'armée sur Telegram, précisant que «le drone n'a pas pénétré sur le territoire israélien» et que «l'origine du lancement fait actuellement l'objet d'une enquête».
Lundi, deux drones avaient été interceptés près de la frontière, avait indiqué l'armée d'Israël qui, après avoir lancé conjointement avec les Etats-Unis l'offensive sur Téhéran le 28 février ayant déclenché la guerre régionale au Moyen-Orient, n'a pas pris part à la dernière vague d'affrontements de juillet.
Source: AFP
Washington confirme de nouvelles discussions entre le Liban et Israël à Rome
Les Etats-Unis ont confirmé lundi la tenue de nouveaux pourparlers entre Israël et le Liban, à Rome du 4 au 6 août, dans le cadre de la création de «zones pilotes» avec l'armée libanaise.
«A Rome, les groupes techniques s'attacheront à faire progresser la mise en oeuvre intégrale de l'accord-cadre», a déclaré un responsable du département d'Etat sous couvert d'anonymat, citant l'extension du processus des «zones pilotes», le règlement de toutes les questions frontalières en suspens et l'élaboration d'un accord global de paix et de sécurité.
«L'expérience tirée des premières zones nous aidera à perfectionner la mise en oeuvre des zones pilotes afin qu'elle puisse s'étendre de manière progressive», a-t-il ajouté. L'armée libanaise a condamné dimanche la poursuite des opérations militaires d'Israël dans le sud du Liban, qui l'empêche selon elle de s'y déployer comme prévu par l'accord signé en juin entre les deux pays à Washington.
Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait annoncé il y a quelques jours la tenue de ces pourparlers. L'accord conclu en juin prévoit le déploiement de l'armée libanaise dans des «zones pilotes» évacuées par Israël – qui occupe toujours une partie du sud du pays – sous réserve d'un désarmement du Hezbollah pro-iranien. Malgré l'accalmie dans les combats, l'armée israélienne continue de mener des frappes intermittentes dans le sud.
Source: AFP
Trump rejette les inquiétudes d’une pénurie de munitions
Donald Trump a balayé lundi toute inquiétude sur la possibilité d’une pénurie de munitions pour l’armée américaine après plusieurs mois de frappes sur l’Iran.
«On a beaucoup de munitions», a déclaré le président américain à la presse à bord d’Air Force One, avant d’ajouter: «J’aimerais en avoir plus, pour être honnête, mais tellement a été donné à l’Ukraine.»
Source: AFP
L’ONU dénonce dix condamnations à mort en Iran
Des experts de l’ONU ont appelé lundi l’Iran à annuler les condamnations à mort de dix jeunes hommes en lien avec les manifestations antigouvernementales qui ont secoué le pays en janvier.
Ces treize experts dénoncent dans un communiqué la condamnation à mort de douze jeunes hommes, âgés de la fin de l’adolescence au début de la vingtaine, dont deux ont été exécutés le 19 juillet.
«Condamner 12 personnes à mort lors d’une seule audience, à huis clos et sans clarification de la responsabilité individuelle de chaque accusé, viole les normes établies en matière de procès équitable», ont déclaré les experts.
Ces experts sont des rapporteurs spéciaux de l’ONU et les membres des groupes de travail de l’ONU sur les disparitions forcées et sur la détention arbitraire, mais ils ne s’expriment pas au nom de l’organisation.
Source: AFP
Drones interceptés en provenance d’Irak selon l’Arabie saoudite
Le Premier ministre irakien a demandé l’ouverture d’une enquête lundi après que l’Arabie saoudite voisine a dit avoir intercepté et détruit plusieurs drones en provenance d’Irak et visant des installations pétrolières, a annoncé son porte-parole dans un communiqué.
Ali al-Zaïdi a demandé «aux autorités de sécurité compétentes d’enquêter au sujet des déclarations du ministère de la Défense du royaume d’Arabie saoudite à propos de drones visant le royaume depuis le territoire irakien», selon la même source.
Source: AFP