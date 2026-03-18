Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Son état de santé reste flou. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 912 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 7 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés.
Israël frappe deux fois Beyrouth par surprise
Israël a frappé sans avertissement un quartier du centre de Beyrouth tôt mercredi, selon des médias locaux, la banlieue sud de la capitale étant elle aussi bombardée. Le ministère libanais de la Santé a d'abord annoncé que deux frappes israéliennes conduites tôt mercredi contre le centre de Beyrouth avaient tué six personnes et fait 24 blessés, selon un premier bilan.
«Des restes humains ont aussi été retrouvés sur les lieux et leur identité sera déterminée après des tests ADN», a écrit le ministère dans un communiqué. L'armée israélienne avait appelé les habitants d'un autre quartier du centre de Beyrouth à évacuer tôt mercredi, avertissant d'une attaque imminente visant le groupe armé Hezbollah soutenu par l'Iran dans la capitale libanaise.
Une nouvelle frappe israélienne a touché plus tard dans la matinée le quartier densément peuplé de Zoqaq al-Blat, dans le centre de Beyrouth, ont rapporté des médias officiels libanais et l'AFPTV. Une déflagration a été entendue dans toute la capitale, et la retransmission en direct d'AFPTV a montré des panaches de fumée s'élevant de la zone alors que la guerre entre le Hezbollah et Israël se poursuit.
Source: AFP
L'Iran confirme la mort d'Ali Larijani, le chef de la sécurité du pays
Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a confirmé mardi soir la mort de son chef, Ali Larijani, un pilier du pouvoir iranien, qu'Israël avait annoncé plus tôt avoir tué.
Ali Larijani a «obtenu la douce grâce du martyre», a affirmé le Conseil dans un communiqué, ajoutant qu'un autre de ses responsables, ainsi que le fils d'Ali Larijani et plusieurs gardes-du corps, avaient aussi été tués «à l'aube».
Les obsèques d'Ali Larijani, ainsi que du général Gholamréza Soleimani, qui dirigeait la force paramilitaire Bassidj – également tué par Israël mardi matin – se tiendront mercredi à partir de 10H30 GMT dans le centre de Téhéran, avec celles des militaires de la frégate coulée par les Etats-Unis le 4 mars au large du Sri Lanka, ont indiqué les agences Fars et Tasnim.
Selon Fars, Ali Larijani a été visé par «des avions de combat américains et israéliens dans la maison de sa fille».
Malgré cette perte «amère (...) la persévérance du peuple (...) et la conquête de la victoire finale rendront la situation encore plus amère pour les criminels sionistes», a réagi le président iranien, Massoud Pezeshkian.
Source: AFP
Israël frappe une voiture en plein centre de la ville libanaise de Saïda
Une frappe israélienne a visé mercredi matin une voiture en plein centre de Saïda, la principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). La frappe s'est produite à proximité d'un centre de la Défense civile, et près de la corniche du front de mer, où se trouvent des déplacés dormant dans leurs voitures, selon un correspondant de l'AFP sur place.
Source: AFP
Quatre explosions entendues à Erbil, dans le Kurdistan irakien
Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes de l'AFP, des groupes armés pro-iraniens enchaînant ces derniers jours les attaques de drone contre militaires et intérêts américains.
Alors que la défense antiaérienne interceptait des projectiles au-dessus d'Erbil, des journalistes de l'AFP ont vu un panache de fumée s'élevant depuis la banlieue de la ville, qui abrite un consulat américain et des troupes de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington stationnées à l'aéroport.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté deux drones visant le quartier diplomatique de Ryad
L'Arabie saoudite a affirmé mercredi avoir intercepté deux drones visant le quartier diplomatique de la capitale, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles chez ses voisins du Golfe.
Deux drones ont été abattus alors qu'ils tentaient de «s'approcher du quartier des ambassades» à Ryad, a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Les autorités avaient fait état plus tôt de l'interception de plusieurs drones dans la province orientale, ainsi que d'un missile balistique près de la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Ryad.
Source: AFP
Exécution en Iran d'un homme condamné pour espionnage en faveur d'Israël
Un homme condamné en Iran pour espionnage en faveur d'Israël a été exécuté, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires du pays. «La condamnation à mort d'un espion au service du régime sioniste, qui fournissait des images et des informations sur des sites sensibles du pays à des agents du Mossad, a été exécutée ce matin», a indiqué le site Mizan Online, affilié au pouvoir judiciaire iranien.
Selon Mizan, l'homme, Kourosh Keyvani, a été arrêté pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin, et lors de laquelle les Etats-Unis avaient frappé les installations nucléaires iraniennes. Le site a détaillé les rencontres du suspect avec des agents du Mossad, les services secrets israéliens, et affirmé qu'il avait suivi une formation dans «six pays européens et à Tel-Aviv».
Il s'agit de la première exécution annoncée par l'Iran depuis le début de la guerre contre Israël et les Etats-Unis le 28 février.
Source: AFP
Israël lance de nouveaux ordres d'évacuation contre plusieurs zones du sud du Liban
L'armée israélienne a lancé mercredi de nouveaux ordres d'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban, en prévision d'actions militaires contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans la région.
«Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous rendre au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram le porte-parole de l'armée israélienne pour le public de langue arabe, Avichay Adraee, en désignant quatre villages près de la ville de Tyr.
Source: AFP
Deux personnes tuées par des frappes iraniennes près de Tel-Aviv
Une attaque aérienne iranienne a tué deux personnes dans un immeuble de la banlieue de Tel-Aviv, en Israël, ont annoncé les services de secours mercredi. Les autorités ont indiqué que des munitions étaient tombées en plusieurs lieux du centre d'Israël lors d'un tir de barrage nocturne qui y a déclenché des sirènes d'alerte aérienne.
Ces deux décès portent à 14 le nombre de victimes de la guerre au Moyen-Orient en Israël, deux soldats israéliens étant aussi morts au Liban. Ils sont survenus au terme d'une nouvelle journée d'intenses bombardements menés par Israël contre des cibles en Iran et au Liban.
Le porte-parole de la police Dean Elsdunne a déclaré que, selon les premiers éléments sur l'impact constaté à Ramat Gan, dans la banlieue est de Tel-Aviv, un immeuble d'habitation avait été touché par une arme à sous-munitions. Ce type d'arme, qu'Iran et Israël se sont mutuellement accusés d'avoir utilisé, explose dans l'air et disperse des projectiles eux-mêmes explosifs sur une vaste zone.
Cette arme «a fait s'effondrer le toit sur un couple de personnes âgées qui se trouvaient dans leur chambre», a rapporté Dean Elsdunne. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix Rouge, a, lui, indiqué que deux personnes avaient été retrouvées mortes sur les lieux.
Source: AFP
Une explosion retentit à Beyrouth après un ordre d'évacuation
Une explosion a retenti dans le centre de Beyrouth tôt mercredi, ont indiqué des journalistes de l'AFP, les médias officiels faisant état d'une frappe israélienne après un ordre d'évacuation.
«L'ennemi a ciblé le bâtiment menacé à Bachoura», quartier du centre de Beyrouth, a rapporté l'agence officielle ANI, et des images diffusées par AFPTV ont montré une épaisse fumée s'élevant de la zone.
L'armée israélienne avait auparavant averti les habitants de Bachoura, leur demandant de s'éloigner d'un bâtiment présenté comme lié au Hezbollah, groupe soutenu par l'Iran, qu'elle comptait cibler.
Source: AFP
Le Qatar intercepte une attaque de missile, des explosions entendues à Doha
Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé mercredi matin avoir intercepté une attaque de missile, après qu'un journaliste de l'AFP a entendu des explosions dans la capitale, Doha.
«Les forces armées ont intercepté une attaque de missile qui visait l'Etat du Qatar», a écrit le ministère dans un communiqué diffusé peu après les détonations.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie iranienne prévient que l'impact de la guerre «va frapper tout le monde»
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient allaient «frapper tout le monde», et s'est félicité des critiques émises dans les pays occidentaux contre le conflit.
«La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, quelle que soit sa richesse, sa religion ou sa race», a écrit le ministre sur X mardi soir, accompagnant son message d'une copie de la lettre de démission d'un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme qui avait protesté contre la guerre.
«De plus en plus de voix – incluant des responsables européens et américains – clament que la guerre contre l'Iran est injuste. Davantage de membres de la communauté internationale devraient faire de même», a ajouté Abbas Araghchi.
Source: AFP
Un projectile iranien s'abat près du QG militaire australien aux Emirats arabes unis
Un projectile iranien est tombé près du quartier général de l'armée australienne au Moyen-Orient, situé aux Emirats arabes unis, a annoncé le Premier ministre australien Anthony Albanese, précisant qu'aucun blessé n'avait été constaté.
Tôt mercredi, «un projectile iranien s'est abattu» près de la base d'Al Minhad «dont l'Australie dispose aux Emirats arabes unis», a déclaré le chef du gouvernement à des journalistes. «Je peux confirmer qu'aucun Australien n'a été blessé et que tout le monde est en parfaite sécurité», a-t-il ajouté.
Source: AFP