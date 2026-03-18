Israël frappe deux fois Beyrouth par surprise

Israël a frappé sans avertissement un quartier du centre de Beyrouth tôt mercredi, selon des médias locaux, la banlieue sud de la capitale étant elle aussi bombardée. Le ministère libanais de la Santé a d'abord annoncé que deux frappes israéliennes conduites tôt mercredi contre le centre de Beyrouth avaient tué six personnes et fait 24 blessés, selon un premier bilan.

«Des restes humains ont aussi été retrouvés sur les lieux et leur identité sera déterminée après des tests ADN», a écrit le ministère dans un communiqué. L'armée israélienne avait appelé les habitants d'un autre quartier du centre de Beyrouth à évacuer tôt mercredi, avertissant d'une attaque imminente visant le groupe armé Hezbollah soutenu par l'Iran dans la capitale libanaise.

Une nouvelle frappe israélienne a touché plus tard dans la matinée le quartier densément peuplé de Zoqaq al-Blat, dans le centre de Beyrouth, ont rapporté des médias officiels libanais et l'AFPTV. Une déflagration a été entendue dans toute la capitale, et la retransmission en direct d'AFPTV a montré des panaches de fumée s'élevant de la zone alors que la guerre entre le Hezbollah et Israël se poursuit.

Source: AFP