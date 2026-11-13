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Une enquête a été ouverte
Une voiture explose à Moscou et blesse un ex-conseiller ukrainien

Une voiture a explosé vendredi à Moscou, blessant Sergueï Zavorotny, ex-conseiller de l'ancien Premier ministre ukrainien Mykola Azarov. Une enquête a été ouverte, selon les autorités russes.
Publié: il y a 16 minutes
Une voiture a explosé vendredi à Moscou, blessant Sergueï Zavorotny, ex-conseiller de l'ancien Premier ministre ukrainien
Photo: IMAGO/SNA
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AFP Agence France-Presse

Les autorités russes ont annoncé l'ouverture d'une enquête après l'explosion d'une voiture vendredi à Moscou, dans laquelle a été blessé Sergueï Zavorotny, ancien conseiller de l'ex-Premier ministre de l'Ukraine, Mykola Azarov.

«A la suite de l'incident, la personne au volant du véhicule, Sergueï Zavorotny, ancien conseiller de l'ex-Premier ministre d'Ukraine Mykola Azarov, a été blessée. Il a été transporté dans l'un des hôpitaux de la ville», indique un communiqué du Comité d'enquête russe.

Une vingtaine de véhicules sur place

Un journaliste de l'AFP sur place a vu des enquêteurs autour d'une voiture noire fortement endommagée. Des débris ont été projetés sur plusieurs mètres. Une vingtaine de véhicules des services de secours et de sécurité se trouvaient sur place. Plusieurs militaires russes et responsables prorusses ont été la cible d'assassinats, en Russie et dans les territoires ukrainiens occupés depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022. Ces attaques ont parfois été revendiquées par Kiev.

Sergueï Zavorotny avait été un conseiller du Premier ministre ukrainien Mykola Azarov, au pouvoir de 2010 à 2014. Celui-ci est réfugié en Russie où il a fui en 2014, quand plusieurs mois de contestation pro-européenne sur le Maïdan à Kiev avaient abouti à la chute du président Viktor Ianoukovitch, un de ses proches. Jeudi, un militaire russe, qui avait le grade de colonel selon des médias locaux, a été tué dans une explosion de voiture à Saint-Pétersbourg. Un autre militaire avait déjà été tué fin août dans le même district dans des circonstances similaires.

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