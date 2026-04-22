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Il pulvérise les records
La plus grande fortune d'Ukraine met le grappin sur l'appartement le plus cher de l'histoire

Rinat Akhmetov, la plus grande fortune d’Ukraine, achète un appartement à Monaco pour un montant record de 471 millions d’euros. Ce bien de luxe devient l’un des plus chers de l’histoire immobilière.
Publié: il y a 15 minutes
Ce bien de luxe se trouve à Monaco. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

La vente de l'appartement le plus cher de l'Histoire a été conclue, rapporte le média américain Bloomberg. Situé au coeur de l'un des quartiers les plus exclusifs de Monaco, ce bien de luxe a été cédé pour 471 millions d'euros, ce qui en ferait l'une des acquisitions les plus chères de l'Histoire.

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La démesure de cet appartement donne le vertige: 2500 m2 répartis sur cinq étages, 21 chambres, sans oublier la piscine. Son acheteur est Rinat Akhmetov, qui n'est autre... que l’homme le plus riche d’Ukraine. 

Acheté par un riche ukrainien

Le milliardaire n'en est pas à son coup d'essai. L'homme à la tête de System Capital Management, l'un des plus gros groupes industriels et financier d'Ukraine, possède déjà la prestigieuse villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle était autrefois propriété du roi Léopold II de Belgique. Cette demeure historique aurait été acquise pour 200 millions.

Rinat Akhmetov a été un soutien de longue date de Vladimir Poutine. Mais depuis la guerre en Ukraine en 2022, il a changé de camp. Le milliardaire a dénoncé à plusieurs reprises les crimes de guerre russes et a soutenu la résistance ukrainienne. Selon le «Financial Times», il a versé plus de 100 millions d'euros à Kiev pour financer l'armée et l'aide humanitaire. 

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