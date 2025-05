St-Moritz reste l'endroit le plus cher de Suisse pour l'immobilier de luxe. Le prix du mètre carré commence aux alentours des 43'000 francs et peut parfois grimper jusqu'à 100'000 francs.

1/4 St-Moritz, en Haute-Engadine, reste en tête du classement des prix de l'immobilier de luxe dans le pays. Photo: PD

Dorothea Vollenweider

En Suisse, certaines personnes ne connaissent pas de limites en matière de luxe. Les mieux lotis habitent à Zurich ou à Zoug et possèdent une résidence secondaire à St. Moritz (GR), Gstaad (BE) ou Verbier (VS). Dans ces villes, le prix de l'immobilier de luxe bat tous les records, d'après une nouvelle étude d'UBS.

Selon cette étude, St-Moritz est la commune la plus chère du pays, le prix du mètre carré commence aux alentours des 43'000 francs. En deuxième et troisième place du podium se trouvent les deux stations alpines Gstaad et Verbier, où le prix du mètre carré habitable coûte respectivement 39'000 et 36'000 francs.

Un luxe sans limites

Pour les plus dispendieux d'entre vous, sachez qu'il est possible de payer encore plus cher, surtout si vous visez un site très demandé et que vous avez des standards d'aménagement élevés. Selon l'étude d'UBS «Luxury Property Focus 2025», le prix du mètre carré peut alors dépasser les 50'000 francs et même les 100'000 francs dans certains cas exceptionnels.

En dehors des régions montagneuses, les biens immobiliers les plus chers se trouvent à Cologny (GE), au bord du lac Léman, où le mètre carré coûte près de 36'000 francs. Dans d'autres communes proches de Genève, les prix au mètre carré commencent à 25'000 francs. Si vous voulez rester près du lac mais que pour une quelconque raison vous préférez vous établir dans le canton de Zurich, selon UBS c'est dans la ville de Küsnacht que vous trouverez les biens les plus chers, soit 32'000 francs le mètre carré.

Mais tenez-vous bien, on peut encore trouver des logements plus cher. A Thalwil (ZH), l'agent immobilier de luxe Engel & Völkers commercialise le projet de construction Lake Ville avec l'appartement le plus cher de la région: 5,5 pièces sur 186 mètres carrés de surface habitable pour 6,28 millions de francs – soit 33'000 francs le mètre carré.

Une croissance au ralenti

Dans l'ensemble, les prix des biens immobiliers de luxe en Suisse ont ralenti leur hausse en 2024. L'augmentation des prix des logements en propriété à prix élevés a diminué de moitié par rapport à 2023 et atteint une moyenne de 1,2%.

Les prix des appartements en propriété ont augmenté en moyenne de 3%, pesant donc fortement dans cette évolution du coût de l'immobilier. En revanche, les prix des maisons individuelles exclusives ont stagné. Le secteur du luxe a donc évolué plus faiblement que l'ensemble du marché. En comparaison, les prix des maisons individuelles traditionnelles ont augmenté de 3,2% en moyenne sur la même période.