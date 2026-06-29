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Un suspect avait déposé un sac à dos
L'explosion d'un engin piégé fait trois blessés à Monaco

Lundi soir, un engin explosif a explosé rue Révérend Père Louis Frolla. Un suspect a été filmé en train de déposer un sac à dos avant de s'enfuir. La police mène l'enquête.
Publié: il y a 28 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Les circonstances de l'explosion restent encore floues.
Photo: X
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Johannes Hillig

Selon la chaîne de télévision BFMTV, des caméras de vidéosurveillance ont filmé l'auteur présumé. L'homme a déposé un sac à dos dans la rue avant de disparaître immédiatement. Peu après, le sac à dos a explosé.

La police monégasque a confirmé l'incident. Après les faits, le suspect s'est enfui à pied vers le quartier voisin de Beausoleil. Les recherches pour le retrouver battent leur plein, son identité reste pour l'instant inconnue.

Inquiétude quant à d’éventuelles victimes

Au moment de l'explosion, plusieurs personnes se trouvaient apparemment à proximité. On craint que la déflagration ait fait des victimes. Il n'y a toutefois pour l'instant aucune confirmation officielle concernant d'éventuels blessés ou morts. Selon le Parisien, l'explosion a fait trois blessés, dont deux graves.

Les secours et la police sont présents en force sur place. Les autorités appellent la population à la prudence. Les habitants sont invités à rester vigilants et à signaler immédiatement tout comportement suspect.

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