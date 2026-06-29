Un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, figure parmi les trois blessés d'une explosion survenue lundi soir à Monaco. La déflagration, une première dans l'histoire de la Principauté, s'est produite dans un immeuble proche de la frontière française.

AFP Agence France-Presse et Johannes Hillig

Un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, et deux autres personnes ont été blessés lundi soir à Monaco dans la déflagration d'un engin explosif, la première du genre dans la principauté. L'explosion s'est produite vers 21H00 (19H00 GMT) dans un immeuble résidentiel du micro-Etat méditerranéen ultra-sécurisé de 2 km2, le long de la frontière avec la France.

Dénonçant «un crime odieux», le prince Albert II a évoqué dans un communiqué «un choc pour toute la communauté monégasque», tout en affirmant: «La Principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. La sécurité de notre communauté a toujours été une priorité ; elle le demeurera plus que jamais, quelles que soient les menaces».

Visé par des sanctions

Les autorités monégasques ont fait état de deux blessés en urgence absolue, un couple de 50/60 ans, et d'un blessé en urgence relative, un adolescent de 13 ans, sans préciser d'identité. Selon une source proche du dossier à l'AFP confirmant une information de BFMTV, l'homme est Vadim Ermolaev, un oligarque originaire d'Ukraine. Résidant à Monaco, il fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en vertu d'une décision du Conseil national de sécurité (NSDC) promulguée par le président Volodymyr Zelensky.

Selon plusieurs médias citant les services de sécurité ukrainiens, ces sanctions sont dues au choix du multi-millionnaire de poursuivre ses activités de négoce d'alcool en Crimée sous occupation russe. L'identité des victimes n'a pas été confirmée à Monaco, où le procureur général Stéphane Thibault doit tenir une conférence de presse dans la journée de mardi, selon le ministre d'Etat (chef du gouvernement) Christophe Mirmand.

Selon Stéphane Thibault à l'AFP, l'engin explosif se trouvait dans un sac ou un colis qu'une personne a déposé dans le hall de l'immeuble avant de repartir. «C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté», a déclaré Christophe Mirmand.

Dans ce contexte, «il est important de pouvoir travailler avec les services de renseignement pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reproduisent pas dans la principauté», a-t-il ajouté lors d'un point presse tard lundi soir.

Collaboration avec la France

Une cinquantaine de pompiers, dont une dizaine de renforts français, ont été mobilisés pour porter secours aux blessés. Dans le même temps, 84 agents de la sûreté publique ont été dépêchés pour sécuriser la zone. Un photographe de l'AFP sur place a constaté un très important déploiement de forces de l'ordre qui bouclaient tous les accès au quartier de l'explosion. Un hélicoptère survolait la zone.

Selon l'entourage du ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez, «une collaboration policière a été mis en place pour retrouver l'auteur en fuite». Selon Christophe Mirmand, des témoins ont donné des éléments pour l'identifier, et il a été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine qu'il a rejointe à pied.

Les trois blessés ont été transportés à Nice, à une vingtaine de kilomètres de Monaco, les deux adultes au CHU Pasteur et le plus jeune à l'hôpital pour enfants Lenval. Quatre autres personnes ont été prises en charge par les secouristes, dont une personne choquée et plusieurs victimes de coupures à cause des vitres soufflées par l'explosion, a expliqué Christophe Mirmand. L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes, a-t-il ajouté.

Une vidéo postée sur le réseau social X, semblant filmer une avenue de Monaco, montre une dizaine de pompiers à l'oeuvre, dont plusieurs transportant une personne sur un brancard. Sur une photo présentée comme provenant du même endroit, des débris sont visibles dans l'entrée d'un bâtiment de pierre dont les escaliers ont été fortement endommagés et les grilles déformées. Du sang est également visible sur ces mêmes marches.