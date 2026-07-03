Interpol recherche Anastasiia Berezovska, 39 ans, pour une tentative d'assassinat à Monaco. Cette Ukrainienne est aussi accusée de dépôt d'explosif, selon une notice rouge publiée vendredi.

Interpol traque une Ukrainienne pour la tentative d'assassinat à Monaco

Interpol traque une Ukrainienne pour la tentative d'assassinat à Monaco

AFP Agence France-Presse

Une femme ukrainienne est recherchée dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco, selon une «notice rouge» publiée vendredi par Interpol. Identifiée comme «Anastasiia Berezovska», 39 ans, elle est recherchée par les autorités monégasques pour «tentative d'assassinats, dépôt dans une intention criminelle sur la voie publique d'un engin explosif, association de malfaiteurs», selon cette notice, équivalent d'une demande internationale d'arrestation.

Le déroulé de l'attaque contre l'homme d'affaires «semble indiquer que la personne ayant posé l'engin explosif n'a pas agi seule», a déclaré vendredi le procureur adjoint de la principauté, confirmant que le principal suspect était «une femme grimée en homme».

Le «dernier domicile connu» de la suspecte est en Allemagne. Elle a pris la fuite via la France puis l'Italie dans une voiture de location, a précisé Morgan Raymond lors d'une brève conférence de presse.

Un tatouage avec un serpent

La suspecte, une femme brune aux cheveux mi-longs, apparaît sur deux photos diffusées avec la note, où elle porte une marinière à manches courtes, laissant apparaître sur le haut de son bras droit un tatouage, «possiblement un serpent», selon l'avis de recherche.

Sa «langue parlée» est l'allemand, selon l'avis de recherche. Selon le Figaro, qui avait révélé jeudi soir qu'une femme était recherchée dans cette affaire, cette Ukrainienne résiderait en Allemagne. Le parquet général de Monaco, qui doit tenir vendredi en fin de matinée une conférence de presse, avait annoncé jeudi soir l'identification d'un suspect, sans plus de précisions.

Lundi soir, une personne a déposé un colis à l'entrée d'un petit immeuble de la principauté de Monaco, dans un quartier directement frontalier du territoire français. Peu après, un engin explosif s'est déclenché au moment où rentraient trois habitants de l'immeuble, un couple et un adolescent de 13 ans, qui ont été grièvement blessés.

Quelles sont les victimes?

Une photo de vidéosurveillance supposée montrer un suspect de l'attaque a circulé. On y voit une personne que la plupart des gens ont pris pour un homme, le visage en grande partie dissimulé par un bob noir, portant un pantalon clair et un haut noir.

Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes, mais selon des sources concordantes l'attaque a visé Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine et désormais de nationalité chypriote, ainsi que sa compagne et son fils. Ce dernier a été admis en urgence relative à l'hôpital pour enfants Lenval de Nice, tandis que les deux adultes, dont le pronostic vital était engagé, ont été conduits au CHU de Nice. Mercredi, l'homme n'était plus entre la vie et la mort mais l'état de la femme n'était pas stabilisé.

Résidant à Monaco depuis au moins 2021, Vadim Ermolaev fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en Ukraine pour ses activités commerciales en Crimée, annexée par la Russie. Cette tentative d'assassinat est un coup de tonnerre pour Monaco, micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2 et d'à peine 40'000 habitants, une population internationale et souvent très aisée.