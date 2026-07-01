Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce se prépare au Madison Square Garden de New York. Prévu les 2 et 3 juillet, l'événement réunira plus de mille invités, dont des célébrités comme Selena Gomez et Ed Sheeran.

AFP Agence France-Presse

Toujours officiellement entouré du plus grand mystère, le mariage de la popstar Taylor Swift semble bel et bien se préparer à New York, où le Madison Square Garden s'apprête à accueillir un événement privé sous haute sécurité. Selon de nombreux médias, du site people TMZ au très sérieux New York Times, l'union entre la chanteuse et son fiancé, le footballeur américain Travis Kelce, doit être célébrée jeudi et vendredi. Le média people Page Six ou encore la chaîne ABC affirment que les festivités débuteront à 18h00 jeudi par un dîner auquel une centaine de personnes ont été conviées.

Le mariage doit avoir lieu vendredi devant plus de mille invités, dont de nombreuses célébrités (la chanteuse Selena Gomez, les mannequins Gigi Hadid et Cara Delevingne, l'actrice Zoë Kravitz, les coéquipiers du marié chez les Kansas City Chiefs...). Les convives, dont la presse dit qu'ils ont signé un accord de confidentialité et seront privés de téléphone portable, sont attendus à partir de 15h30 pour un cocktail.

Toujours selon plusieurs médias, la cérémonie est ensuite programmée pour 17h30, suivie d'une réception jusque tard dans la nuit. Avec notamment pour décor un château construit à l'intérieur du Madison Square Garden, selon TMZ.

Pas de confirmation officielle

D'après Page Six, la chanteuse Stevie Nicks et le musicien country Tim McGraw, proches de l'artiste, se produiront sur scène. Des prestations des Britanniques Ed Sheeran et Paul McCartney sont évoquées par ailleurs. La rumeur d'un mariage du couple star le 3 juillet au Madison Square Garden, qui accueille en temps normal les équipes de basket des Knicks et de hockey des Rangers, des concerts et parfois des meetings politiques, court depuis plusieurs semaines.

Elle n'a jamais été confirmée officiellement mais l'hypothèse qu'il s'agisse d'un leurre semble de moins en moins probable. Outre le ballet de camions et chariots élévateurs observé depuis plusieurs jours devant le Madison Square Garden, le New York Times fait état d'une présence policière renforcée à partir de jeudi et de la fermeture à la circulation de rues avoisinantes.

Le couple, lui, semble être à New York: l'avion privé de la chanteuse a atterri dans la région mardi, puis sa voiture a été vue en ville. Travis Kelce, lui, a été photographié faisant un jogging à Manhattan. L'AFP a sollicité la porte-parole de Taylor Swift mais sa demande d'information est restée sans réponse.

Mamdani ménage le suspense

Le maire de New York, Zohran Mamdani, lui-même s'est amusé à entretenir le suspense dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mercredi pour appeler les New-Yorkais à se protéger de la canicule qui s'abat sur l'est des Etats-Unis. «Que vous célébriez la Coupe du monde de foot, le 4 juillet (la fête nationale américaine, NDLR) ou que vous ayez, hypothétiquement, réservé le Madison Square Garden pour vous marier, la chose la plus importante à faire par cette chaleur est de rester à l'intérieur avec la climatisation», y lance-t-il.

Ce ne serait pas la première fois qu'une célébrité choisit la salle emblématique de New York pour ses noces: le musicien et chanteur Sly Stone, décédé l'année dernière, s'y était marié en juin 1974 avec l'actrice Kathy Silva pendant un concert de son groupe, Sly and the Family Stone. Taylor Swift, qui a donné plusieurs shows dans cette enceinte, y a fait une apparition très remarquée le 10 juin à l'occasion d'un match de finale NBA entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

Agée de 36 ans, la star américaine aux 14 Grammy Awards est l'une des artistes féminines ayant le plus de titres classés dans le top 10 du magazine américain de référence Billboard. Elle est également devenue en juin la plus jeune femme à intégrer le panthéon américain des auteurs-compositeurs, le Songwriters Hall of Fame, et la deuxième plus jeune personne intronisée après Stevie Wonder. Son fiancé Travis Kelce, également âgé de 36 ans, a gagné trois Super Bowls avec les Kansas City Chiefs, en 2019, 2022 et 2023.