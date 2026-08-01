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L'UE est sous tension
Après l'afflux migratoire à Ceuta, Paris et Rome renforcent les contrôles frontaliers

Face à l'arrivée de 60'000 migrants à Ceuta depuis le Maroc, l'Italie et la France durcissent ce samedi leurs contrôles frontaliers avec l'Espagne. Une crise qui divise l'Union européenne.
Publié: 07:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
En France, le nombre de policiers et gendarmes déployés à la frontière est multiplié par 5.
Photo: Anadolu via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'Italie et la France durcissent samedi leurs contrôles frontaliers avec l'Espagne après l'entrée illégale cette semaine de quelque 60'000 migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, ouvrant une crise au sein de l'Union européenne.

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Dès jeudi, l'Italie avait annoncé vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, une mesure pour laquelle Rome a obtenu le soutien de la Finlande et du Danemark. Mais la proposition a été qualifiée de «démagogique» par l'Espagne.

La portée de cette proposition reste incertaine, des juristes consultés par l'AFP assurant qu'il est impossible de l'appliquer dans le cadre légal actuel. Par ailleurs, à compter de samedi selon le ministère italien de l'Intérieur, des contrôles aux frontières aériennes et maritimes avec l'Espagne sont établis sur les ressortissants non européens arrivant d'Espagne.

Déploiement renforcé aux frontières

En France, le nombre de policiers et gendarmes déployés en renfort à la frontière franco-espagnole est multiplié par cinq à compter de samedi, a annoncé vendredi le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Cette annonce faisait suite à la demande du président Emmanuel Macron de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne».

De son côté, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a déclaré sur X: «ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de continuer à construire une Union européenne forte et unie». Les images de cette crise ont déclenché une montée au créneau de la droite et de l'extrême droite européenne autour des contrôles aux frontières de l'espace Schengen.

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