DE
FR

Agitation à Ceuta
Giorgia Meloni appelle à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen

Après l'arrivée massive de migrants à Ceuta jeudi, Giorgia Meloni envisage de suspendre Schengen avec l'Espagne. L'Italie critique la politique migratoire de Madrid et appelle à protéger les frontières de l'UE.
Publié: il y a 27 minutes
«L'Italie ne restera pas les bras croisés», a affirmé Giorgia Meloni.
Photo: IMAGO/Independent Photo Agency Int.
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit jeudi vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, après que des centaines de migrants sont arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.

A lire aussi
Neuf morts durant l'entrée massive de migrants, Madrid envoie l'armée
Madrid déploie son armée
Neuf migrants meurent en tentant de rejoindre Ceuta à la nage
Avec sa nouvelle loi, l'Europe bascule vers la fermeté migratoire
Analyse
La Suisse obligée de suivre?
Avec sa nouvelle loi, l'Europe déclare la guerre à l'immigration

«Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l'issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles (...), comme la suspension de l'accord de Schengen avec l'Espagne», a écrit la Première ministre d'extrême droite en dénonçant les «images choquantes» de Ceuta.

«L'Italie ne restera pas les bras croisés», a-t-elle affirmé. Le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani s'était dit plus tôt jeudi «favorable à la fermeture de l'espace Schengen avec l'Espagne».

Appel à défendre les frontières de l'UE

«Les images qui arrivent de Ceuta démontrent comment le choix du gouvernement de Madrid de donner la citoyenneté espagnole, donc européenne, à plus de 500'000 immigrés irréguliers (...) encourage le trafic d'êtres humains», a jugé M. Tajani, membre du parti Forza Italia (droite conservatrice), allié à Giorgia Meloni.

Matteo Salvini, également vice-Premier ministre italien et chef de la Ligue (extrême droite), a lui appelé sur X à «suspendre Schengen» et «défendre les frontières» de l'Europe.

Madrid dénonce la démagogie de Rome

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Luis Albares, a dénoncé jeudi la «démagogie» de l'Italie qui a demandé la suspension de son pays de l'espace Schengen après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave de Ceuta, et a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation.

Le message du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani «est inapproprié» de la part «d'un pays partenaire et ami dont nous attendons une solidarité européenne et non une démagogie partisane», a déclaré José Luis Albares sur le réseau social X, où il a ajouté qu'il convoquait «demain (vendredi) l'ambassadeur d'Italie» à Madrid.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus