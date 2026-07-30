Après l'arrivée massive de migrants à Ceuta jeudi, Giorgia Meloni envisage de suspendre Schengen avec l'Espagne. L'Italie critique la politique migratoire de Madrid et appelle à protéger les frontières de l'UE.

AFP Agence France-Presse

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dit jeudi vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, après que des centaines de migrants sont arrivés illégalement jeudi dans l'enclave espagnole de Ceuta en provenance du Maroc.

«Nous sommes en train de réunir les instances compétentes et, à l'issue de ces réunions, nous sommes prêts à agir, y compris par des mesures exceptionnelles (...), comme la suspension de l'accord de Schengen avec l'Espagne», a écrit la Première ministre d'extrême droite en dénonçant les «images choquantes» de Ceuta.

«L'Italie ne restera pas les bras croisés», a-t-elle affirmé. Le vice-Premier ministre et chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani s'était dit plus tôt jeudi «favorable à la fermeture de l'espace Schengen avec l'Espagne».

Appel à défendre les frontières de l'UE

«Les images qui arrivent de Ceuta démontrent comment le choix du gouvernement de Madrid de donner la citoyenneté espagnole, donc européenne, à plus de 500'000 immigrés irréguliers (...) encourage le trafic d'êtres humains», a jugé M. Tajani, membre du parti Forza Italia (droite conservatrice), allié à Giorgia Meloni.

Matteo Salvini, également vice-Premier ministre italien et chef de la Ligue (extrême droite), a lui appelé sur X à «suspendre Schengen» et «défendre les frontières» de l'Europe.

Madrid dénonce la démagogie de Rome

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Luis Albares, a dénoncé jeudi la «démagogie» de l'Italie qui a demandé la suspension de son pays de l'espace Schengen après l'arrivée massive de migrants dans l'enclave de Ceuta, et a convoqué l'ambassadeur italien en signe de protestation.

Le message du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani «est inapproprié» de la part «d'un pays partenaire et ami dont nous attendons une solidarité européenne et non une démagogie partisane», a déclaré José Luis Albares sur le réseau social X, où il a ajouté qu'il convoquait «demain (vendredi) l'ambassadeur d'Italie» à Madrid.