Neuf migrants ont péri en tentant de rejoindre Ceuta à la nage jeudi. Plus de 1500 autres ont franchi la frontière ces derniers jours. L'Espagne annonce le déploiement de soldats pour sécuriser l'enclave.

AFP Agence France-Presse

Neuf migrants sont morts jeudi en tentant de rejoindre à la nage depuis le Maroc l'enclave espagnole de Ceuta, où plusieurs centaines d'autres sont arrivés dans les dernières heures, ce qui a poussé le gouvernement espagnol à annoncer le déploiement de soldats pour garantir la sécurité.

«Neufs corps ont été repêchés», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la délégation du gouvernement espagnol dans ce territoire de la côte nord de l'Afrique, sans donner plus de détails. «Les Forces armées renforceront la Garde civile dans l'exercice de ses compétences et celles qui pourraient s'avérer nécessaires pour maintenir la sécurité dans la ville de Ceuta», a indiqué le ministère espagnol de l'Intérieur jeudi.

Si le nombre de soldats n'a pas été précisé, la Garde civile sera renforcée par l'envoi de 70 agents, qui s'ajouteront aux 80 déjà présents sur place. Des équipes de plongeurs ainsi que des navires des garde-côtes seront aussi envoyés.

Une première depuis 2021

Plusieurs centaines de personnes, pour la plupart des hommes et adolescents, sont entrées illégalement jeudi à Ceuta, venant s'ajouter aux plus de 1500 migrants arrivés «ces derniers jours» selon les autorités régionales, qui avaient déjà annoncé au moins un mort.

Des dizaines d'entre eux sont arrivés à la nage, selon des images filmées par une journaliste de l'AFP, et certains sont entrés par un poste-frontière situé au sud de ce petit territoire de 18,5 km2. Il s'agit de l'arrivée de migrants la plus importante depuis 2021, quand plus de 10'000 personnes avaient traversé la frontière en deux jours pour atteindre Ceuta.

Rumeurs d'ouverture de la frontière

Des migrants ont lancé des «au revoir le Maroc, bonjour l'Espagne!» à leur arrivée. Des bouées, des palmes et des combinaisons en néoprène jonchaient une plage de la ville jeudi matin, a constaté l'AFP.

Des centaines de personnes convergeaient jeudi soir vers la ville de Fnideq, dans le nord du Maroc, après des rumeurs faisant état d'une ouverture de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta, où une entrée massive de migrants en provenance du Maroc a récemment été enregistrée, selon un correspondant de l'AFP.

Plusieurs personnes interrogées par l'AFP à une quinzaine de kilomètres de Fnideq ont indiqué vouloir tenter de rejoindre Ceuta. Un jeune homme qui portait un sac à dos a affirmé être venu «à pied» depuis Tanger, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Fnideq, «après avoir entendu que la frontière avait été ouverte au poste-frontière de Bab Sebta».