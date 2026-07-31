L'Italie suspend l'ouverture de l'espace Schengen à l'Espagne
L'Italie a temporairement fermé l'espace Schengen à l'Espagne, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, qualifiant cette mesure d'«inévitable».
«La suspension temporaire de Schengen avec l'Espagne est une décision nécessaire pour protéger la sécurité de nos citoyens et défendre les frontières de l'Europe. C'est une mesure prévue par les traités et qui est devenue aujourd'hui inévitable», a-t-il écrit sur X.
Source: AFP
Plus de 48'000 migrants sont déjà rentrés au Maroc
Plus de 48'000 migrants sont retournés au Maroc depuis l'enclave espagnole de Ceuta, où environ 60'000 personnes ont afflué ces derniers jours, a annoncé vendredi soir le ministère espagnol de l'Intérieur à Madrid.
«Départs depuis Ceuta vers le Maroc au 31 juillet, jusqu'à 18h00 (16h00 GMT): plus de 48'300», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un message envoyé à l'AFP.
Source: AFP
Le renfort de policiers et gendarmes multiplié par cinq samedi à la frontière franco-espagnole
Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi que le nombre de policiers et de gendarmes déployés en renfort à la frontière franco-espagnole serait multiplié par cinq d’ici samedi. Le dispositif comptera ainsi 334 agents, après l’arrivée de nombreux migrants ces derniers jours dans l’enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc.
«Dès ce vendredi, en plus des moyens déjà déployés quotidiennement, les renforts sont triplés, avec 184 policiers mobilisés et une surveillance renforcée par drones», a écrit le ministre sur X. «Dès demain, samedi, ils seront quintuplés, portant le dispositif à 334 policiers et gendarmes, en plus des effectifs habituellement mobilisés», a-t-il précisé.
«Les moyens de surveillance aérienne seront également renforcés avec l’engagement de trois avions de la Police aux frontières. Par ailleurs, les patrouilles dans les trains seront davantage mobilisées sur l’axe ferroviaire franco-espagnol», a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Macron exprime la solidarité de la France avec l'Espagne
Emmanuel Macron a exprimé vendredi la «solidarité» de la France avec l’Espagne, confrontée à un afflux exceptionnel de migrants en provenance du Maroc dans l’enclave espagnole de Ceuta.
«Je redis notre solidarité à l’Espagne, à son gouvernement et à son peuple», écrit sur X le président français, qui dit avoir été en contact avec le dirigeant espagnol Pedro Sánchez.
«Ceuta ne bénéficie pas de la libre circulation vers le reste de l’espace Schengen», rappelle le chef de l’État. Il a toutefois demandé au ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez de renforcer les contrôles à la frontière avec l’Espagne si cela s’avérait «nécessaire», avec «quatre unités de forces mobiles» ainsi que le déploiement d’avions et de drones.
Source: AFP
Trump estime que la crise de Ceuta ressemble à «une invasion»
Donald Trump a affirmé vendredi que les images de milliers de migrants rejoignant l'enclave espagnole de Ceuta ressemblaient à «une invasion d'un pays», avant d'avertir que la même situation arriverait aux Etats-Unis si les démocrates reprenaient la majorité.
«Si nous ne sommes pas au pouvoir, notre pays sera envahi à des niveaux qui feront passer ce qui arrive en Espagne pour de la gnognotte», a déclaré le président américain en Conseil des ministres à la résidence présidentielle de Camp David.
Source: AFP
Pedro Sánchez dit aux dirigeants européens que «ce n'est pas le moment de se diviser»
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé vendredi aux dirigeants européens de «ne pas se diviser» dans le contexte de la crise migratoire à Ceuta, en réponse aux vives critiques de certains, dont la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni.
«Ce n'est pas le moment de se diviser. C'est le moment de continuer à construire une Union européenne forte et unie», a-t-il réclamé sur le réseau social X.
Source: AFP
L'UE ne constate pas de flux de migrants «vers le continent européen»
Bruxelles a affirmé vendredi n'avoir relevé aucun flux migratoire entre Ceuta, l'enclave espagnole située en Afrique du Nord, et le continent européen. «Il n'y a pas aujourd'hui de mouvements vers le continent européen», a indiqué un haut responsable de l'UE, s'exprimant sous couvert d'anonymat.
En vertu des règles en vigueur dans l'espace Schengen, des contrôles supplémentaires sont nécessaires pour accéder au continent européen depuis les territoires de Ceuta et Melilla, situés en Afrique du Nord. Et Bruxelles n'a relevé aucun passage en ce sens.
«Nous allons travailler de très près avec les autres Etats membres afin qu'ils aient toutes les informations correctes à leur disposition», a affirmé ce haut responsable. «Il est très important que la confiance que nous avons établie jusqu'à présent» sur le dossier migratoire «soit préservée», a-t-il renchéri. Plusieurs pays de l'UE, Italie et Danemark en tête, ont appelé à exclure l'Espagne de l'espace Schengen en raison de sa gestion de cette crise.
Source: AFP
Près de 37'500 migrants auraient déjà regagné le Maroc depuis l'enclave de Ceuta
Plus de 37'500 migrants sont retournés au Maroc depuis l'enclave espagnole de Ceuta, où environ 60'000 personnes avaient afflué en quelques jours, a annoncé vendredi le ministère espagnol de l'Intérieur.
«Départs de Ceuta vers le Maroc au 31 juillet, jusqu'à 15h30 (13h30 GMT): plus de 37'500», a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un message envoyé à l'AFP.
Source: AFP
Macron demande au ministre de l'Intérieur espagnol de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne»
Emmanuel Macron a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, de «renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne», après l'afflux ces derniers jours de migrants en provenance du Maroc dans l'enclave espagnole de Ceuta, selon son entourage.
Le chef de l'Etat a par ailleurs souligné que «la France se tient prête à apporter aux autorités espagnoles tout l'appui nécessaire, si celles-ci en expriment le besoin, y compris au travers (...) Frontex», l'agence de l'Union européenne chargée du contrôle des frontières, a-t-on ajouté de même source.
Source: ATS
25'000 migrants sont repartis au Maroc
Le Ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé vendredi que 25'000 migrants avaient quitté l'enclave espagnole de Ceuta, située au Maroc, où 60'000 personnes sont arrivées ces derniers jours.
«Départs de Ceuta vers le Maroc dans la matinée du 31 juillet, jusqu'à 13h: 25'000. Les départs depuis Ceuta se font à un rythme de 150 personnes par minute», a écrit le Ministère de l'Intérieur dans un message transmis à l'AFP.
Source: AFP
60'000 migrants ont passé la frontière entre le Maroc et Ceuta, 34 sont morts
Le président du gouvernement local de l'enclave espagnole de Ceuta au Maroc a annoncé que 60'000 migrants avaient passé la frontière entre le Maroc et Ceuta ces derniers jours, soit «l'équivalent de la population locale». Au moins 34 personnes sont décédées.
«Les estimations montrent qu'environ 60'000 personnes sont entrées dans notre ville pendant cet épisode. Cela représente 70% de la population de Ceuta. Pour vous faire une idée (...) c'est comme si en 24 heures, 34 millions de personnes entraient sur le territoire espagnol. Evidemment, ce chiffre montre qu'il est impossible d'absorber cette pression», a expliqué Juan Vivas lors d'une conférence de presse.
Source: AFP
La police marocaine a procédé à une trentaine d'arrestation à proximité de la frontière avec l'Espagne
La police marocaine a arrêté vendredi matin une trentaine de jeunes, essentiellement des Marocains, à Fnideq, dans le nord du pays, selon un correspondant de l'AFP, après des heurts à proximité de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta.
Des milliers de candidats à l'émigration ont afflué ces derniers jours et se sont massés sur des collines en surplomb de la zone frontalière d'où ils caillassent les forces de l'ordre locales. Celles-ci ont tenté de les disperser à plusieurs reprises, en les aspergeant avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes. Et au moins une trentaine de jeunes ont été interpellés, selon le journaliste AFP.
Source: AFP