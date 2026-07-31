Le renfort de policiers et gendarmes multiplié par cinq samedi à la frontière franco-espagnole

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi que le nombre de policiers et de gendarmes déployés en renfort à la frontière franco-espagnole serait multiplié par cinq d’ici samedi. Le dispositif comptera ainsi 334 agents, après l’arrivée de nombreux migrants ces derniers jours dans l’enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc.

«Dès ce vendredi, en plus des moyens déjà déployés quotidiennement, les renforts sont triplés, avec 184 policiers mobilisés et une surveillance renforcée par drones», a écrit le ministre sur X. «Dès demain, samedi, ils seront quintuplés, portant le dispositif à 334 policiers et gendarmes, en plus des effectifs habituellement mobilisés», a-t-il précisé.

«Les moyens de surveillance aérienne seront également renforcés avec l’engagement de trois avions de la Police aux frontières. Par ailleurs, les patrouilles dans les trains seront davantage mobilisées sur l’axe ferroviaire franco-espagnol», a-t-il poursuivi.

Source: AFP