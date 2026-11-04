Amy Klobuchar, élue gouverneure du Minnesota avec 55% des voix, quittera le Sénat américain en janvier. La Suisse perdra ainsi une alliée influente et coprésidente des «Amis de la Suisse» au Congrès.

La Suisse perd une alliée de poids au Sénat américain

La Suisse perd une alliée de poids au Sénat américain

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse va perdre dès janvier un relais influent au Sénat américain avec l'élection mardi d'Amy Klobuchar au poste de gouverneure du Minnesota. A la Chambre des représentants, la vague bleue coûte leur mandat à deux républicains parmi le groupe des «Amis de la Suisse».

Mme Klobuchar, qui a des origines suisses par son grand-père maternel, a été élue avec plus de 55% des voix contre la républicaine Lisa Demuth. Elle succèdera au colistier malheureux de Kamala Harris à la présidentielle de 2024, Tim Waltz, retiré de la course à sa reconduction après une polémique.

Celle qui avait été candidate à la primaire démocrate en 2020 avant de se rallier au futur président Joe Biden devra quitter le Sénat. Très critique envers le président Donald Trump après le décès de deux citoyens du Minnesota tués par des agents fédéraux, elle coprésidait le groupe des «Amis de la Suisse» dans cette chambre avec le républicain John Barrasso.

Parmi les quatre membres de celui-ci, seul le républicain de l'Idaho Jim Risch devait être soumis mardi au choix des électeurs. Il a été reconduit sans problème pour six ans. En revanche, les membres des «Amis de la Suisse» à la Chambre des représentants devaient presque tous se plier au scrutin de mardi. Parmi les 40 élus, 21 démocrates et 19 républicains, le visage du groupe restera assez stable.

Démocrate en difficulté

Le représentant démocrate du Texas Lloyd Doggett avait choisi de ne pas briguer un nouveau mandat. Ses collègues républicain de Géorgie Buddy Carter et démocrate de l'Illinois Raja Krishnamoorthi auraient voulu basculer au Sénat. Mais ils avaient perdu la primaire de leur parti.

Et parmi les 37 en lice, presque tous ont été réélus, dont les coprésidents des «Amis de la Suisse», le démocrate Jim McGovern et le républicain Bill Huizenga, difficilement pour le second. La vague bleue a emporté les républicains de Pennsylvanie Ryan Mackenzie et de l'Ohio Michael Turner.

Un démocrate est de son côté en difficulté en Californie dans un duel contre un candidat de son parti. Mike Thompson est devancé mais il faudra plusieurs jours et le dépouillement des votes par correspondance pour avoir un résultat dans ce scrutin.